НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии продолжит карьеру в НХЛ

13 июля 2020, 14:53
Теги:

Нападающий Пиус Сутер принял решение воспользоваться пунктом в контракте и покинуть «Цюрих». Он продолжит карьеру в НХЛ, сообщает Le Matin.

В прошлом сезоне 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, набрав 53 (30+23) очка в 50 матчах.

Сутер уже пробовал свои силы в Северной Америке, когда в юности выступал в молодежной лиге Онтарио. Но он так и не был задрафтован клубами НХЛ.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир