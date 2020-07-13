Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий Пиус Сутер принял решение воспользоваться пунктом в контракте и покинуть «Цюрих». Он продолжит карьеру в НХЛ, сообщает Le Matin.

В прошлом сезоне 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, набрав 53 (30+23) очка в 50 матчах.

Сутер уже пробовал свои силы в Северной Америке, когда в юности выступал в молодежной лиге Онтарио. Но он так и не был задрафтован клубами НХЛ.