Лучшие снайперы НХЛ на 9 ноября: Маккиннон и Кофилд лидируют

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вырвался в лидеры гонки снайперов НХЛ-2025/26.

30-летний канадец забросил две шайбы в матче против «Эдмонтона» (9:1) 9 ноября. В активе Маккиннона теперь 12 голов в текущем сезоне. Он делит лидерство в гонке снайперов с форвардом «Монреаля» Коулом Кофилдом.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 9 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 12 голов в 15 матчах

2. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 15 матчах

3. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 16 матчах

4. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 14 матчах

5. Бо Хорват («Айлендерс) — 11 голов 15 матчах

6. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 17 матчах

7. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 16 матчах

8. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 15 матчах

9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 16 матчах

10. Брэд Маршан («Флорида») — 10 голов в 14 матчах

11. Павел Дорофеев («Вегас») — 10 голов в 14 матчах