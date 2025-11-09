Хоккей
9 ноября, 10:39

Лучшие снайперы НХЛ на 9 ноября: Маккиннон и Кофилд лидируют

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нэйтан Маккиннон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вырвался в лидеры гонки снайперов НХЛ-2025/26.

30-летний канадец забросил две шайбы в матче против «Эдмонтона» (9:1) 9 ноября. В активе Маккиннона теперь 12 голов в текущем сезоне. Он делит лидерство в гонке снайперов с форвардом «Монреаля» Коулом Кофилдом.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 9 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 12 голов в 15 матчах

2. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 15 матчах

3. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 16 матчах

4. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 14 матчах

5. Бо Хорват («Айлендерс) — 11 голов 15 матчах

6. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 17 матчах

7. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 16 матчах

8. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 15 матчах

9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 16 матчах

10. Брэд Маршан («Флорида») — 10 голов в 14 матчах

11. Павел Дорофеев («Вегас») — 10 голов в 14 матчах

Нэйтан Маккиннон
Хоккей
КХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
    13.11 05:00 Юта – Баффало 5 : 2
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси 3 : 4 ОТ
