Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

9 апреля, 08:27

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 9 апреля 2026 года: Макдэвид оторвался от Кучерова, Капризова и Джонстона

Руслан Минаев

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил три шайбы в матче с «Сан-Хосе» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

29-летний канадец забил 47-й гол в сезоне-2025/26 и занимает третье место. Макдэвид оторвался от Никиты Кучерова («Тампа»), Кирилла Капризова («Миннесота») и Уайатта Джонстона («Даллас») на четыре гола.

Лидирует в гонке снайперов Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 51 гол. Вторую строчку занимает Коул Кофилд («Монреаль») — 49 голов.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 9 апреля 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 51 гол в 76 матчах

2. Коул Кофилд («Монреаль») — 49 голов в 77 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 47 голов в 79 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 43 гола в 72 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 гола в 76 матчах

6. Уайатт Джонстон («Даллас») — 43 гола в 78 матчах

7. Мэттью Болди («Миннесота») — 42 гола в 74 матчах

8. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 42 гола в 77 матчах

9. Джейсон Робертсон («Даллас») — 41 гол в 78 матчах

10. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 39 голов в 78 матчах

11. Стивен Стэмкос («Нэшвилл») — 39 голов в 78 матчах

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
Читайте также
ВС РФ ударили по используемому в интересах ВСУ ж/д локомотиву в Запорожской области
Финальный матч ЧМ-2026 Испания — Аргентина состоится 19 июля
Фланги сборной Испании могут решить судьбу финала. Как действуют Ямаль, Кукурелья и другие
Украинские беспилотники атаковали четыре многоквартирных дома в Курске
Что произошло за ночь 19 июля. Главное
Месси хвалит Испанию, финал грозят перенести, Трампа боятся звать на поле. Что надо знать о финальном матче ЧМ-2026 Испания - Аргентина
Популярное видео
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Макдэвид поднялся на десятое место в истории НХЛ по числу матчей с 5 и более очками

Президент «Сиэтла» Рон Фрэнсис покинет пост по окончании регулярного сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости