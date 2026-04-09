Лучшие снайперы сезона НХЛ на 9 апреля 2026 года: Макдэвид оторвался от Кучерова, Капризова и Джонстона

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил три шайбы в матче с «Сан-Хосе» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

29-летний канадец забил 47-й гол в сезоне-2025/26 и занимает третье место. Макдэвид оторвался от Никиты Кучерова («Тампа»), Кирилла Капризова («Миннесота») и Уайатта Джонстона («Даллас») на четыре гола.

Лидирует в гонке снайперов Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 51 гол. Вторую строчку занимает Коул Кофилд («Монреаль») — 49 голов.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 9 апреля 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 51 гол в 76 матчах

2. Коул Кофилд («Монреаль») — 49 голов в 77 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 47 голов в 79 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 43 гола в 72 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 гола в 76 матчах

6. Уайатт Джонстон («Даллас») — 43 гола в 78 матчах

7. Мэттью Болди («Миннесота») — 42 гола в 74 матчах

8. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 42 гола в 77 матчах

9. Джейсон Робертсон («Даллас») — 41 гол в 78 матчах

10. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 39 голов в 78 матчах

11. Стивен Стэмкос («Нэшвилл») — 39 голов в 78 матчах

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