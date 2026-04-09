Лучшие снайперы сезона НХЛ на 9 апреля 2026 года: Макдэвид оторвался от Кучерова, Капризова и Джонстона
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил три шайбы в матче с «Сан-Хосе» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
29-летний канадец забил 47-й гол в сезоне-2025/26 и занимает третье место. Макдэвид оторвался от Никиты Кучерова («Тампа»), Кирилла Капризова («Миннесота») и Уайатта Джонстона («Даллас») на четыре гола.
Лидирует в гонке снайперов Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 51 гол. Вторую строчку занимает Коул Кофилд («Монреаль») — 49 голов.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 9 апреля 2026 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 51 гол в 76 матчах
2. Коул Кофилд («Монреаль») — 49 голов в 77 матчах
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 47 голов в 79 матчах
4. Никита Кучеров («Тампа») — 43 гола в 72 матчах
5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 гола в 76 матчах
6. Уайатт Джонстон («Даллас») — 43 гола в 78 матчах
7. Мэттью Болди («Миннесота») — 42 гола в 74 матчах
8. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 42 гола в 77 матчах
9. Джейсон Робертсон («Даллас») — 41 гол в 78 матчах
10. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 39 голов в 78 матчах
11. Стивен Стэмкос («Нэшвилл») — 39 голов в 78 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -