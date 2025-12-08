Лучшие снайперы НХЛ на 8 декабря: Маккиннон сохраняет лидерство

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

На счету 30-летнего канадца 24 гола в 29 матчах.

Второе место в гонке бомбардиров занимает форвард «Бостона» Морган Гики — 22 гола в 30 играх. Третью позицию с 18 голами делят Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Бедард («Чикаго») и Джейсон Робертсон («Даллас»).

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 8 декабря 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 24 гола в 29 матчах

2. Морган Гики («Бостон») — 22 гола в 30 матчах

3. Коннор Бедард («Чикаго») — 18 голов в 29 матчах

4. Джейсон Робертсон («Даллас») — 18 голов в 30 матчах

5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 18 голов в 27 матчах

6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 17 голов в 29 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 17 голов в 29 матчах

8. Том Уилсон («Вашингтон») — 17 голов в 30 матчах

9. Брэндон Хагель («Тампа») — 17 голов в 27 матчах

10. Бо Хорват («Айлендерс») — 17 голов в 30 матчах