6 января, 09:50

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 6 января: Капризов делит пятое место с Кросби и Робертсоном

Алина Савинова

Во вторник, 6 января, завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ-2025/26, в рамках которого было сыграно пять матчей.

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 35 голами по-прежнему возглавляет список лучших снайперов сезона.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов делит пятую строчку с Джейсоном Робертсоном из «Далласа» и Сидни Кросби из «Питтсбурга» — на их счету по 24 заброшенные шайбы.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 6 января 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 35 голов в 41 матче

2. Мэттью Болди («Миннесота») — 26 голов в 43 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 25 голов в 42 матчах

4. Морган Гики («Бостон») — 25 голов в 42 матчах

5. Джейсон Робертсон («Даллас») — 24 гола в 42 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 24 гола в 43 матчах

7. Сидни Кросби («Питтсбург») — 24 гола в 41 матче

8. Брэд Маршан («Флорида») — 23 гола в 40 матчах

9. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 41 матче

