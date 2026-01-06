Лучшие снайперы сезона НХЛ на 6 января: Капризов делит пятое место с Кросби и Робертсоном
Во вторник, 6 января, завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ-2025/26, в рамках которого было сыграно пять матчей.
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 35 голами по-прежнему возглавляет список лучших снайперов сезона.
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов делит пятую строчку с Джейсоном Робертсоном из «Далласа» и Сидни Кросби из «Питтсбурга» — на их счету по 24 заброшенные шайбы.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 6 января 2026 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 35 голов в 41 матче
2. Мэттью Болди («Миннесота») — 26 голов в 43 матчах
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 25 голов в 42 матчах
4. Морган Гики («Бостон») — 25 голов в 42 матчах
5. Джейсон Робертсон («Даллас») — 24 гола в 42 матчах
6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 24 гола в 43 матчах
7. Сидни Кросби («Питтсбург») — 24 гола в 41 матче
8. Брэд Маршан («Флорида») — 23 гола в 40 матчах
9. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 41 матче
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|27
|17
|57
|2
|Айлендерс
|44
|24
|20
|53
|3
|Филадельфия
|42
|22
|20
|52
|4
|Вашингтон
|45
|23
|22
|52
|5
|Питтсбург
|42
|21
|21
|51
|6
|Нью-Джерси
|44
|22
|22
|46
|7
|Рейнджерс
|45
|20
|25
|46
|8
|Коламбус
|43
|18
|25
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|44
|25
|19
|56
|2
|Детройт
|45
|26
|19
|56
|3
|Тампа-Бэй
|42
|26
|16
|55
|4
|Баффало
|42
|23
|19
|50
|5
|Торонто
|43
|21
|22
|49
|6
|Бостон
|44
|23
|21
|48
|7
|Флорида
|43
|22
|21
|47
|8
|Оттава
|43
|20
|23
|45
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|43
|32
|11
|71
|2
|Даллас
|44
|26
|18
|60
|3
|Миннесота
|45
|26
|19
|60
|4
|Юта
|45
|22
|23
|47
|5
|Нэшвилл
|43
|20
|23
|44
|6
|Чикаго
|44
|18
|26
|43
|7
|Сент-Луис
|45
|17
|28
|42
|8
|Виннипег
|43
|16
|27
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|19
|23
|50
|2
|Эдмонтон
|44
|22
|22
|50
|3
|Сиэтл
|42
|20
|22
|48
|4
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|47
|5
|Лос-Анджелес
|43
|18
|25
|46
|6
|Анахайм
|44
|21
|23
|45
|7
|Калгари
|44
|18
|26
|40
|8
|Ванкувер
|43
|16
|27
|37
|10.01
|04:00
|Чикаго – Вашингтон
|1 : 5
|10.01
|04:00
|Виннипег – Лос-Анджелес
|5 : 1
|10.01
|05:00
|Юта – Сент-Луис
|4 : 2
|10.01
|21:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|10.01
|23:30
|Питтсбург – Калгари
|- : -