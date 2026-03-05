Лучшие снайперы НХЛ на 5 марта: Маккиннон лидирует, Капризов — 3-й

Канадский нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон лидирует в гонке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 — у него 41 гол в 59 играх.

Вторым идет канадский форвард Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 35 шайб в 62 матчах. Третье место занимает российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который в 62 матчах забросил 35 шайб.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 5 марта 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 41 гол в 59 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 35 голов в 62 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 35 голов в 62 матчах

4. Мэттью Болди («Миннесота») — 35 голов в 58 матчах

5. Коул Кофилд («Монреаль») — 35 голов в 59 матчах

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 34 гола в 61 матче

7. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 33 гола в 59 матчах

8. Уайатт Джонстон («Даллас») — 33 гола в 61 матче

9. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 33 гола в 61 матче

10. Морган Гики («Бостон») — 33 гола в 59 матчах

11. Никита Кучеров («Тампа») — 32 гола в 54 матчах

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