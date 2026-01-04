Лучшие снайперы НХЛ на 4 января: Маккиннон лидирует, Капризов — пятый

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон лидирует в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. У 30-летнего канадца 35 голов в 40 матчах.

Второе место занимает Мэттью Болди из «Миннесоты» — у него 26 голов в 43 матчах. Третьим идет Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), который в 42 матчах забросил 25 шайб.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов располагается на пятом месте с 24 голами в 43 играх.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 4 января 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 35 голов в 40 матчах

2. Мэттью Болди («Миннесота») — 26 голов в 43 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 25 голов в 42 матчах

4. Морган Гики («Бостон») — 25 голов в 42 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 24 гола в 43 матчах

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 24 гола в 41 матче

7. Брэд Маршан («Флорида») — 23 гола в 39 матчах

8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 23 гола в 40 матчах

9. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 40 матчах

10. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 22 гола в 41 матче