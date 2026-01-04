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4 января, 12:16

Лучшие снайперы НХЛ на 4 января: Маккиннон лидирует, Капризов — пятый

Павел Лопатко

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон лидирует в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. У 30-летнего канадца 35 голов в 40 матчах.

Второе место занимает Мэттью Болди из «Миннесоты» — у него 26 голов в 43 матчах. Третьим идет Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), который в 42 матчах забросил 25 шайб.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов располагается на пятом месте с 24 голами в 43 играх.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 4 января 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 35 голов в 40 матчах

2. Мэттью Болди («Миннесота») — 26 голов в 43 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 25 голов в 42 матчах

4. Морган Гики («Бостон») — 25 голов в 42 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 24 гола в 43 матчах

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 24 гола в 41 матче

7. Брэд Маршан («Флорида») — 23 гола в 39 матчах

8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 23 гола в 40 матчах

9. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 40 матчах

10. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 22 гола в 41 матче

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Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
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«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
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«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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Источник: «Питтсбург» отстранил защитника Замулу из-за неявки в фарм-клуб
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
Финал Счет в серии
Каролина - Вегас
Каролина - Вегас
4 - 2
1. Каролина - Вегас
4 - 5
2. Каролина - Вегас
4 - 3
3. Вегас - Каролина
5 - 4
4. Вегас - Каролина
3 - 5
5. Каролина - Вегас
4 - 2
6. Вегас - Каролина
0 - 3
4 - 2
1/2 финала
Каролина - Монреаль
Каролина - Монреаль
4 - 1
1. Каролина - Монреаль
2 - 6
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3 - 2
3. Монреаль - Каролина
2 - 3
4. Монреаль - Каролина
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Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
1. Колорадо - Вегас
2 - 4
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1 - 3
3. Вегас - Колорадо
5 - 3
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Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
3 - 4
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4 - 2
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1 - 5
3. Монреаль - Баффало
6 - 2
4. Монреаль - Баффало
2 - 3
5. Баффало - Монреаль
3 - 6
6. Монреаль - Баффало
3 - 8
7. Баффало - Монреаль
2 - 3
3 - 4
Вегас - Анахайм
Вегас - Анахайм
4 - 2
1. Вегас - Анахайм
3 - 1
2. Вегас - Анахайм
1 - 3
3. Анахайм - Вегас
2 - 6
4. Анахайм - Вегас
4 - 3
5. Вегас - Анахайм
3 - 2
6. Анахайм - Вегас
1 - 5
4 - 2
Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
4 - 1
1. Колорадо - Миннесота
9 - 6
2. Колорадо - Миннесота
5 - 2
3. Миннесота - Колорадо
5 - 1
4. Миннесота - Колорадо
2 - 5
5. Колорадо - Миннесота
4 - 3
4 - 1
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
1. Каролина - Филадельфия
3 - 0
2. Каролина - Филадельфия
3 - 2
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1 - 4
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2 - 3
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1/8 финала
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
4 - 2
1. Баффало - Бостон
4 - 3
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2 - 4
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1 - 3
4. Бостон - Баффало
1 - 6
5. Баффало - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Баффало
1 - 4
4 - 2
Вегас - Юта
Вегас - Юта
4 - 2
1. Вегас - Юта
4 - 2
2. Вегас - Юта
2 - 3
3. Юта - Вегас
4 - 2
4. Юта - Вегас
4 - 5
5. Вегас - Юта
5 - 4
6. Юта - Вегас
1 - 5
4 - 2
Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
2 - 4
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4 - 6
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Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
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7. Тампа-Бэй - Монреаль
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3 - 4
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
2 - 4
4. Лос-Анджелес - Колорадо
1 - 5
4 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 4
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
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3 - 4
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6. Миннесота - Даллас
5 - 2
2 - 4
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
2 - 4
1. Питтсбург - Филадельфия
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3. Филадельфия - Питтсбург
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2 - 4
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1 - 0
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Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
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