Лучшие снайперы НХЛ на 4 февраля: Кучеров поднялся в топ-8, Капризов — 3-й
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ).
32-летний россиянин забил 29 голов в сезоне-2025/26 поднялся на восьмую строчку в гонке снайперов.
Лидером гонки по-прежнему является форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 40 голами в 54 матчах, вторым идет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 34 гола в 57 матчах.
На третьей строчке располагается Кирилл Капризов из «Миннесоты» — 32 шайбы в 57 играх.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 4 февраля 2026 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 40 голов в 54 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 34 гола в 57 матчах
3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 32 гола в 57 матчах
4. Коул Кофилд («Монреаль») — 32 гола в 56 матчах
5. Морган Гики («Бостон») — 32 гола в 55 матчах
6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 31 гол в 56 матчах
7. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 30 голов в 57 матчах
8. Никита Кучеров («Тампа») — 29 голов в 50 матчах
9. Уайатт Джонстон («Даллас») — 29 голов в 56 матчах
10. Мэттью Болди («Миннесота») — 29 голов в 53 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -