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4 февраля, 10:02

Лучшие снайперы НХЛ на 4 февраля: Кучеров поднялся в топ-8, Капризов — 3-й

Сергей Ярошенко

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ).

32-летний россиянин забил 29 голов в сезоне-2025/26 поднялся на восьмую строчку в гонке снайперов.

Лидером гонки по-прежнему является форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 40 голами в 54 матчах, вторым идет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 34 гола в 57 матчах.

На третьей строчке располагается Кирилл Капризов из «Миннесоты» — 32 шайбы в 57 играх.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 4 февраля 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 40 голов в 54 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 34 гола в 57 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 32 гола в 57 матчах

4. Коул Кофилд («Монреаль») — 32 гола в 56 матчах

5. Морган Гики («Бостон») — 32 гола в 55 матчах

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 31 гол в 56 матчах

7. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 30 голов в 57 матчах

8. Никита Кучеров («Тампа») — 29 голов в 50 матчах

9. Уайатт Джонстон («Даллас») — 29 голов в 56 матчах

10. Мэттью Болди («Миннесота») — 29 голов в 53 матчах

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Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
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