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3 января, 10:45

Лучшие снайперы НХЛ на 3 января: Капризов догнал Макдэвида и Робертсона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занимает место в топ-6 гонки снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

3 января 28-летний россиянин отметился голом в матче с «Анахаймом» (2:1). Теперь на счету Капризова 24 гола в 42 матчах этого сезона. Он догнал по числу шайб форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и нападающего «Далласа» Джейсона Робертсона.

Лидером гонки снайперов остается форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 34 гола в 39 встречах.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 3 января 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 34 гола в 39 матчах

2. Морган Гики («Бостон») — 25 голов в 41 матче

3. Мэттью Болди («Миннесота») — 25 голов в 42 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 24 гола в 41 матче

5. Джейсон Робертсон («Даллас») — 24 гола в 41 матче

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 24 гола в 42 матчах

7. Брэд Маршан («Флорида») — 23 гола в 39 матчах

8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 23 гола в 39 матчах

9. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 40 матчах

10. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 22 гола в 40 матчах

11. Том Уилсон («Вашингтон») — 22 гола в 40 матчах

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Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
Джейсон Робертсон
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