Лучшие снайперы НХЛ на 3 января: Капризов догнал Макдэвида и Робертсона
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занимает место в топ-6 гонки снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
3 января 28-летний россиянин отметился голом в матче с «Анахаймом» (2:1). Теперь на счету Капризова 24 гола в 42 матчах этого сезона. Он догнал по числу шайб форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и нападающего «Далласа» Джейсона Робертсона.
Лидером гонки снайперов остается форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 34 гола в 39 встречах.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 3 января 2026 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 34 гола в 39 матчах
2. Морган Гики («Бостон») — 25 голов в 41 матче
3. Мэттью Болди («Миннесота») — 25 голов в 42 матчах
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 24 гола в 41 матче
5. Джейсон Робертсон («Даллас») — 24 гола в 41 матче
6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 24 гола в 42 матчах
7. Брэд Маршан («Флорида») — 23 гола в 39 матчах
8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 23 гола в 39 матчах
9. Сэм Райнхарт («Флорида») — 23 гола в 40 матчах
10. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 22 гола в 40 матчах
11. Том Уилсон («Вашингтон») — 22 гола в 40 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -