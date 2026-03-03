Лучшие снайперы сезона НХЛ на 3 марта: Робертсон сравнялся с Капризовым

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:1).

26-летний американец забил 34 гола в сезоне-2025/26 и сравнялся по этому показателю с российским форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым — они делят 5-6-е места в списке лучших снайперов.

Первую позицию удерживает Нэйтан Маккиннон из «Колорадо», на счету которого 41 заброшенная шайба в 58 играх.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 3 марта 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 41 гол в 58 матчах

2. Мэттью Болди («Миннесота») — 35 голов в 57 матчах

3. Коул Кофилд («Монреаль») — 35 голов в 59 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 35 голов в 61 матче

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 34 гола в 61 матче

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 34 гола в 60 матчах

7. Морган Гики («Бостон») — 33 гола в 58 матчах

8. Уайатт Джонсон («Даллас») — 32 гола в 60 матчах

9. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 32 гола в 60 матчах

10. Никита Кучеров («Тампа») — 31 гол в 54 матчах

11. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 58 матчах

12. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 31 гол в 61 матче

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