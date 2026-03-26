Лучшие снайперы НХЛ на 26 марта: Маккиннон удерживает лидерство

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

На его счету 46 голов в 69 матчах. Второе место занимает форвард «Монреаля» Коул Кофилд с 44 шайбами в 69 встречах. Третье место занимает россиянин Никита Кучеров из «Тампы» — 40 голов в 66 играх. Такое же количество шайб у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» и Уайатта Джонстона из «Далласа».

Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесоту», с 38 голами в 70 матчах занимает седьмую строчку.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 26 марта 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 46 голов в 69 матчах

2. Коул Кофилд («Монреаль») — 44 гола в 69 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 40 голов в 66 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 40 голов в 72 матчах

5. Уайатт Джонстон («Даллас») — 40 голов в 71 матче

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 39 голов в 71 матче

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 38 голов в 70 матчах

8. Мэттью Болди («Миннесота») — 38 голов в 68 матчах

9. Тейдж Томпсон («Баффало») — 36 голов в 72 матчах

10. Каттер Готье («Анахайм») — 36 голов в 70 матчах

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