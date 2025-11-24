Лучшие снайперы сезона НХЛ на 24 ноября: Гики сравнялся с Маккинноном, Капризов вошел в топ-10

В понедельник, 24 ноября, в НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.

Нападающий «Бостона» Морган Гики отметился заброшенной шайбой в матче против «Сан-Хосе» (1:3). Он забил 17-й гол в сезоне и сравнялся по этому показателю с форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном. Теперь они делят первое место в списке лучших снайперов сезона-2025/26.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче с «Виннипегом» (3:0) и довел число голов до 13, благодаря чему вошел в топ-10 лучших снайперов сезона.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 24 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 17 голов в 21 матче

2. Морган Гики («Бостон») — 17 голов в 24 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 14 голов в 20 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 14 голов в 24 матчах

5. Бо Хорват («Айлендерс) — 14 голов в 23 матчах

6. Коннор Бедард («Чикаго») — 13 голов в 22 матчах

7. Джейсон Робертсон («Даллас») — 13 голов в 22 матчах

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 22 матчах

9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 13 голов в 23 матчах

10. Каттер Готье («Анахайм») — 13 голов в 22 матчах