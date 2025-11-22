Лучшие снайперы НХЛ на 22 ноября: Маккиннон по-прежнему первый, Болди вернулся в топ-10

В субботу, 22 ноября, в НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.

Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди оформил дубль в матче против «Питтсбурга» (5:0). Теперь в его активе 13 голов в 22 играх — он вернулся в топ-10 лучших снайперов сезона-2025/26. Список по-прежнему возглавляет Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» с 16 голами в 20 матчах.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 22 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 16 голов в 20 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 14 голов в 23 матчах

3. Бо Хорват («Айлендерс) — 14 голов в 21 матче

4. Морган Гики («Бостон») — 14 голов в 22 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 13 голов в 21 матче

6. Коннор Бедард («Чикаго») — 13 голов в 21 матче

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 20 матчах

8. Мэтт Болди («Миннесота») — 13 голов в 22 матчах

9. Брэд Маршан («Флорида») — 13 голов в 19 матчах

10. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 20 матчах