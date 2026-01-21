Лучшие снайперы НХЛ на 21 января: Маккиннон лидирует, Роберстон приблизился к Макдэвиду

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон отметился дублем в матче с «Бостоном» (6:2) и с 29 шайбами в 50 играх сохраняет третье место в гонке снайперов НХЛ сезона-2025/26.

Продолжает лидировать в гонке форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 38 голами в 47 матчах. Второе место занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 30 голами в 51 игре.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 21 января 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 38 голов в 47 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 голов в 51 матче

3. Джейсон Робертсон («Даллас») — 29 голов в 50 матчах

4. Мэттью Болди («Миннесота») — 27 голов в 48 матчах

5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 26 голов в 48 матчах

6. Уайатт Джонстон («Даллас») — 26 голов в 50 матчах

7. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 26 голов в 50 матчах

8. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 26 голов в 49 матчах

9. Морган Гики («Бостон») — 26 голов в 49 матчах

10. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 25 голов в 48 матчах