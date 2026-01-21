Лучшие снайперы НХЛ на 21 января: Маккиннон лидирует, Роберстон приблизился к Макдэвиду
Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон отметился дублем в матче с «Бостоном» (6:2) и с 29 шайбами в 50 играх сохраняет третье место в гонке снайперов НХЛ сезона-2025/26.
Продолжает лидировать в гонке форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 38 голами в 47 матчах. Второе место занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 30 голами в 51 игре.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 21 января 2026 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 38 голов в 47 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 голов в 51 матче
3. Джейсон Робертсон («Даллас») — 29 голов в 50 матчах
4. Мэттью Болди («Миннесота») — 27 голов в 48 матчах
5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 26 голов в 48 матчах
6. Уайатт Джонстон («Даллас») — 26 голов в 50 матчах
7. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 26 голов в 50 матчах
8. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 26 голов в 49 матчах
9. Морган Гики («Бостон») — 26 голов в 49 матчах
10. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 25 голов в 48 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|32
|20
|69
|2
|Питтсбург
|50
|25
|25
|61
|3
|Айлендерс
|51
|27
|24
|59
|4
|Филадельфия
|50
|24
|26
|57
|5
|Вашингтон
|53
|25
|28
|57
|6
|Нью-Джерси
|51
|27
|24
|56
|7
|Коламбус
|51
|24
|27
|55
|8
|Рейнджерс
|52
|21
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|53
|32
|21
|69
|2
|Тампа-Бэй
|50
|32
|18
|68
|3
|Баффало
|51
|29
|22
|63
|4
|Монреаль
|52
|28
|24
|63
|5
|Бостон
|52
|30
|22
|62
|6
|Флорида
|50
|27
|23
|57
|7
|Торонто
|51
|24
|27
|57
|8
|Оттава
|51
|23
|28
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|34
|15
|77
|2
|Миннесота
|53
|29
|24
|68
|3
|Даллас
|52
|29
|23
|67
|4
|Юта
|51
|27
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|51
|24
|27
|52
|6
|Чикаго
|51
|21
|30
|50
|7
|Виннипег
|51
|20
|31
|47
|8
|Сент-Луис
|52
|19
|33
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|50
|25
|25
|62
|2
|Эдмонтон
|53
|26
|27
|60
|3
|Анахайм
|51
|27
|24
|57
|4
|Сан-Хосе
|50
|26
|24
|55
|5
|Лос-Анджелес
|50
|21
|29
|55
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|53
|7
|Калгари
|51
|21
|30
|47
|8
|Ванкувер
|51
|17
|34
|39
|25.01
|03:00
|Оттава – Каролина
|1 : 4
|25.01
|03:00
|Коламбус – Тампа-Бэй
|8 : 5
|25.01
|03:00
|Бостон – Монреаль
|4 : 3
|25.01
|03:00
|Виннипег – Детройт
|1 : 5
|25.01
|04:00
|Сент-Луис – Лос-Анджелес
|4 : 5 Б
|25.01
|05:00
|Миннесота – Флорида
|3 : 4 ОТ
|25.01
|06:00
|Эдмонтон – Вашингтон
|6 : 5 ОТ
|25.01
|22:00
|Торонто – Колорадо
|- : -
|25.01
|23:00
|Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -