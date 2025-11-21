Хоккей
Сегодня, 10:39

Лучшие снайперы НХЛ на 21 ноября: Маккиннон оторвался от Драйзайтля, Хорвата и Гики

Павел Лопатко

Нападающий Нэйтан Маккиннон («Колорадо») лидирует в гонке лучших снайперов НХЛ в сезоне-2025/26 — у него 16 голов в 20 матчах. Места со 2-го по 4-е делят Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Бо Хорват («Айлендерс) и Морган Гики («Бостон») — у них по 14 голов.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 20 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 16 голов в 20 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 14 голов в 23 матчах

3. Бо Хорват («Айлендерс) — 14 голов в 21 матче

4. Морган Гики («Бостон») — 14 голов в 22 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 13 голов в 21 матче

6. Коннор Бедард («Чикаго») — 13 голов в 20 матчах

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 20 матчах

8. Брэд Маршан («Флорида») — 13 голов в 19 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 20 матчах

10. Джон Таварес («Торонто») — 12 голов в 21 матче

Бо Хорват
Леон Драйзайтль
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
Маккиннон поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров в истории «Колорадо»

«Юта» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 13 7 28
2 Нью-Джерси 20 13 7 27
3 Айлендерс 21 12 9 26
4 Питтсбург 19 10 9 24
5 Вашингтон 21 11 10 24
6 Коламбус 21 11 10 24
7 Филадельфия 19 10 9 23
8 Рейнджерс 22 10 12 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 21 12 9 25
2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
3 Оттава 20 10 10 24
4 Бостон 22 12 10 24
5 Флорида 20 11 9 23
6 Монреаль 20 10 10 23
7 Торонто 21 9 12 21
8 Баффало 20 7 13 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 20 14 6 33
2 Даллас 21 13 8 29
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 20 10 10 24
5 Миннесота 21 10 11 24
6 Юта 21 10 11 23
7 Сент-Луис 21 6 15 18
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 21 13 8 27
2 Вегас 20 10 10 26
3 Сиэтл 20 10 10 25
4 Лос-Анджелес 21 10 11 25
5 Сан-Хосе 21 10 11 23
6 Эдмонтон 23 9 14 23
7 Ванкувер 22 9 13 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 03:00 Детройт – Айлендерс 0 : 5
21.11 03:00 Филадельфия – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
21.11 03:00 Флорида – Нью-Джерси 1 : 0
21.11 03:00 Торонто – Коламбус 2 : 3 ОТ
21.11 03:00 Монреаль – Вашингтон 4 : 8
21.11 03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон 2 : 1 ОТ
21.11 04:00 Чикаго – Сиэтл 2 : 3
21.11 05:00 Колорадо – Рейнджерс 6 : 3
21.11 05:00 Юта – Вегас 1 : 4
21.11 06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес 4 : 3 Б
21.11 06:00 Анахайм – Оттава 2 : 3
21.11 06:00 Ванкувер – Даллас 2 : 4
Все результаты / календарь

