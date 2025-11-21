Лучшие снайперы НХЛ на 21 ноября: Маккиннон оторвался от Драйзайтля, Хорвата и Гики

Нападающий Нэйтан Маккиннон («Колорадо») лидирует в гонке лучших снайперов НХЛ в сезоне-2025/26 — у него 16 голов в 20 матчах. Места со 2-го по 4-е делят Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Бо Хорват («Айлендерс) и Морган Гики («Бостон») — у них по 14 голов.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 20 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 16 голов в 20 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 14 голов в 23 матчах

3. Бо Хорват («Айлендерс) — 14 голов в 21 матче

4. Морган Гики («Бостон») — 14 голов в 22 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 13 голов в 21 матче

6. Коннор Бедард («Чикаго») — 13 голов в 20 матчах

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 20 матчах

8. Брэд Маршан («Флорида») — 13 голов в 19 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 20 матчах

10. Джон Таварес («Торонто») — 12 голов в 21 матче