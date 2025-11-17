Лучшие снайперы НХЛ на 17 ноября: Нечас сравнялся с Кофилдом и Драйзайтлем, лидирует — Маккиннон

Нападающий «Колорадо» Мартин Нечас забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ-2025/26. Форвард сравнялся с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон») и Коулом Кофилдом («Монреаль») — они делят вторую строчку в гонке снайперов. Лидирует нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 14 голов. В топ-10 вошел Сидни Кросби («Питтсбург») — 12 голов в 19 матчах. Лучшие снайперы сезона НХЛ на 17 ноября 2025 года: 1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 19 матчах 2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 13 голов в 20 матчах 3. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 18 матчах 4. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 19 матчах 5. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 19 матчах 6. Брэд Маршан («Флорида») — 12 голов в 17 матчах 7. Каттер Готье («Анахайм») — 12 голов в 19 матчах 8. Морган Гики («Бостон») — 12 голов в 20 матчах 9. Сидни Кросби («Питтсбург») — 12 голов в 19 матчах 10. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 12 голов в 20 матчах