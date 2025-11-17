Лучшие снайперы НХЛ на 17 ноября: Нечас сравнялся с Кофилдом и Драйзайтлем, лидирует — Маккиннон
Нападающий «Колорадо» Мартин Нечас забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ-2025/26.
Форвард сравнялся с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон») и Коулом Кофилдом («Монреаль») — они делят вторую строчку в гонке снайперов.
Лидирует нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 14 голов. В топ-10 вошел Сидни Кросби («Питтсбург») — 12 голов в 19 матчах.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 17 ноября 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 19 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 13 голов в 20 матчах
3. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 18 матчах
4. Мартин Нечас («Колорадо») — 13 голов в 19 матчах
5. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 19 матчах
6. Брэд Маршан («Флорида») — 12 голов в 17 матчах
7. Каттер Готье («Анахайм») — 12 голов в 19 матчах
8. Морган Гики («Бостон») — 12 голов в 20 матчах
9. Сидни Кросби («Питтсбург») — 12 голов в 19 матчах
10. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 12 голов в 20 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|19
|10
|9
|22
|5
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|6
|Юта
|18
|10
|8
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|6
|Ванкувер
|20
|9
|11
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
|17.11
|01:00
|Тампа-Бэй – Ванкувер
|2 : 6
|17.11
|02:00
|Миннесота – Вегас
|3 : 2 ОТ
|17.11
|03:00
|Рейнджерс – Детройт
|1 : 2
|17.11
|05:00
|Колорадо – Айлендерс
|4 : 1