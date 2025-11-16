Лучшие снайперы НХЛ на 16 ноября: Драйзайтль и Кофилд отстают от Маккиннона на одну шайбу
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
30-летний канадец сохраняет лидерство с 14 голами в 18 матчах. К Маккиннону приблизились Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Коул Кофилд («Монреаль»). Они отстают на одну шайбу.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 16 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 18 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 13 голов в 20 матчах
3. Коул Кофилд («Монреаль») — 13 голов в 18 матчах
4. Мартин Нечас («Колорадо») — 12 голов в 18 матчах
5. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 18 матчах
6. Брэд Маршан («Флорида») — 12 голов в 17 матчах
7. Каттер Готье («Анахайм») — 12 голов в 18 матчах
8. Морган Гики («Бостон») — 12 голов в 20 матчах
9. Лео Карлссон («Анахайм») — 11 голов в 18 матчах
10. Давид Пастрняк («Бостон») — 11 голов в 20 матчах
11. Марк Шайфли («Виннипег») — 11 голов в 18 матчах
12. Джон Таварес («Торонто») — 11 голов в 19 матчах
13. Дилан Ларкин («Детройт») — 11 голов в 18 матчах
14. Уайатт Джонстон («Даллас») — 11 голов в 19 матчах
15. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 18 матчах
16. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 11 голов в 19 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|18
|9
|9
|22
|4
|Айлендерс
|18
|10
|8
|22
|5
|Рейнджерс
|19
|10
|9
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|3
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|4
|Детройт
|18
|10
|8
|21
|5
|Тампа-Бэй
|17
|9
|8
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Юта
|18
|10
|8
|21
|6
|Миннесота
|19
|8
|11
|20
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|5
|Вегас
|17
|8
|9
|21
|6
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|7
|Ванкувер
|19
|8
|11
|18
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
|16.11
|02:00
|Флорида – Тампа-Бэй
|1 : 3
|16.11
|02:00
|Миннесота – Анахайм
|2 : 0
|16.11
|03:00
|Монреаль – Бостон
|2 : 3
|16.11
|03:00
|Оттава – Лос-Анджелес
|0 : 1
|16.11
|03:00
|Чикаго – Торонто
|3 : 2
|16.11
|03:00
|Коламбус – Рейнджерс
|1 : 2 Б
|16.11
|03:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|16.11
|03:00
|Детройт – Баффало
|4 : 5 ОТ
|16.11
|03:00
|Каролина – Эдмонтон
|3 : 4 ОТ
|16.11
|04:00
|Сент-Луис – Вегас
|1 : 4
|16.11
|04:00
|Даллас – Филадельфия
|5 : 1
|16.11
|06:00
|Сиэтл – Сан-Хосе
|4 : 1
|16.11
|06:00
|Калгари – Виннипег
|3 : 4 Б
|16.11
|17:00
|Питтсбург – Нэшвилл
|- : -