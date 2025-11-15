Лучшие снайперы НХЛ на 15 ноября: Драйзайтль и еще 5 игроков отстают от Маккиннона на 2 шайбы
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сохраняет лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
На счету 30-летнего канадца 14 голов. С 12 шайбами его преследуют Мартин Нечас («Колорадо»), Бо Хорват («Айлендерс»), Каттер Готье («Анахайм», Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Коул Кофилд («Монреаль») и Морган Гики («Бостон»).
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 15 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 18 матчах
2. Мартин Нечас («Колорадо») — 12 голов в 18 матчах
3. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 18 матчах
4. Каттер Готье («Анахайм») — 12 голов в 17 матчах
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 12 голов в 19 матчах
6. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 17 матчах
7. Морган Гики («Бостон») — 12 голов в 19 матчах
8. Лео Карлссон («Анахайм») — 11 голов в 17 матчах
9. Давид Пастрняк («Бостон») — 11 голов в 19 матчах
10. Джон Таварес («Торонто») — 11 голов в 18 матчах
11. Уайатт Джонстон («Даллас») — 11 голов в 18 матчах
12. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 16 матчах
13. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 18 матчах
14. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 11 голов в 19 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|17
|12
|5
|24
|3
|Питтсбург
|18
|9
|9
|22
|4
|Айлендерс
|18
|10
|8
|22
|5
|Филадельфия
|17
|9
|8
|21
|6
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|7
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Юта
|18
|10
|8
|21
|4
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|18
|6
|12
|16
|8
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|4
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|5
|Вегас
|16
|7
|9
|19
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|19
|8
|11
|18
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
|15.11
|03:00
|Каролина – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|15.11
|04:00
|Сент-Луис – Филадельфия
|5 : 6 Б
|15.11
|05:00
|Юта – Айлендерс
|2 : 3 ОТ