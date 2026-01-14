Лучшие снайперы НХЛ на 14 января: Маккиннон сохраняет лидерство

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

В активе 30-летнего канадца 36 голов в 45 матчах. Вторым с 30 голами в 47 играх остается форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третью позицию делят Джейсон Робертсон («Даллас») и Мэттью Болди («Миннесота») — по 27 шайб.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 14 января 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 36 голов в 45 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 голов в 47 матчах

3. Джейсон Робертсон («Даллас») — 27 голов в 47 матчах

4. Мэттью Болди («Миннесота») — 27 голов в 47 матчах

5. Морган Гики («Бостон») — 25 голов в 46 матчах

6. Уайатт Джонстон («Даллас») — 25 голов в 47 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 25 голов в 47 матчах

8. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 25 голов в 47 матчах

9. Тайлер Бертуцци («Чикаго») — 24 гола в 43 матчах

10. Сидни Кросби («Питтсбург») — 24 гола в 45 матчах

11. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 24 гола в 45 матчах

12. Сэм Райнхарт («Флорида») — 24 гола в 45 матчах

13. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 24 гола в 48 матчах