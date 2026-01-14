Лучшие снайперы НХЛ на 14 января: Маккиннон сохраняет лидерство
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
В активе 30-летнего канадца 36 голов в 45 матчах. Вторым с 30 голами в 47 играх остается форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третью позицию делят Джейсон Робертсон («Даллас») и Мэттью Болди («Миннесота») — по 27 шайб.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 14 января 2026 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 36 голов в 45 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 голов в 47 матчах
3. Джейсон Робертсон («Даллас») — 27 голов в 47 матчах
4. Мэттью Болди («Миннесота») — 27 голов в 47 матчах
5. Морган Гики («Бостон») — 25 голов в 46 матчах
6. Уайатт Джонстон («Даллас») — 25 голов в 47 матчах
7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 25 голов в 47 матчах
8. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 25 голов в 47 матчах
9. Тайлер Бертуцци («Чикаго») — 24 гола в 43 матчах
10. Сидни Кросби («Питтсбург») — 24 гола в 45 матчах
11. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 24 гола в 45 матчах
12. Сэм Райнхарт («Флорида») — 24 гола в 45 матчах
13. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 24 гола в 48 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
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|0
|0
|2
|Вашингтон
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|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -