Лучшие снайперы сезона НХЛ на 14 марта: Макдэвид сравнялся с Болди и Кофилдом

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:3 ОТ).

29-летний канадец забил 37 голов в 67 играх сезона-2025/26 и сравнялся по этому показателю с Мэттью Болди из «Миннесоты» (37 голов в 62 матчах) и Коулом Кофилдом из «Монреаля» (37 голов в 63 матчах). Они делят третье-пятое места в списке лучших снайперов нынешнего регулярного чемпионата.

Первую позицию занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 44 гола в 63 играх. На второй строчке располагается нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов — 38 заброшенных шайб в 66 матчах.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 14 марта 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 44 гола в 63 матчах

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 38 голов в 66 матчах

3. Мэттью Болди («Миннесота») — 37 голов в 62 матчах

4. Коул Кофилд («Монреаль») — 37 голов в 63 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 37 голов в 67 матчах

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 36 голов в 65 матчах

7. Уайатт Джонстон («Даллас») — 35 голов в 65 матчах

8. Никита Кучеров («Тампа») — 34 гола в 60 матчах

9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 34 гола в 64 матчах

10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 34 гола в 66 матчах

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