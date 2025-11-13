Лучшие снайперы сезона НХЛ на 13 ноября: Маккиннон лидирует с 14 голами

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

30-летний канадец забил 14 голов в 17 матчах сезона-2025/26.

Второе и третье места по-прежнему делят Бо Хорват из «Айлендерс» и Коул Кофилд из «Монреаля», на счету которых по 12 заброшенных шайб в 16 играх.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 13 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 17 матчах

2. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 16 матчах

3. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 16 матчах

4. Лео Карлссон («Анахайм») — 11 голов в 16 матчах

5. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 16 матчах

6. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах

7. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 15 матчах

8. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 18 матчах

9. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 11 голов в 18 матчах

10. Коннор Бедард («Чикаго») — 10 голов в 17 матчах

11. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 17 матчах

12. Давид Пастрняк («Бостон») — 10 голов в 18 матчах

13. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 голов в 18 матчах