Лучшие снайперы НХЛ на 12 ноября: Маккиннон сохраняет лидерство с 14 голами

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

30-летний канадец в 17 матчах забил 14 голов. На два гола меньше у форварда «Айлендерс» Бо Хорвата и нападающего «Монреаля» Коула Кофилда.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 12 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 17 матчах

2. Бо Хорват («Айлендерс) — 12 голов 16 матчах

3. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 16 матчах

4. Лео Карлссон («Анахайм») — 11 голов в 16 матчах

5. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 16 матчах

6. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах

7. Брэд Маршан («Флорида») — 11 голов в 15 матчах

8. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 18 матчах

9. Кифер Шервуд («Ванкувер») — 11 голов в 18 матчах

10. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 17 матчах

11. Давид Пастрняк («Бостон») — 10 голов в 18 матчах

12. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 голов в 18 матчах

13. Мартин Нечас («Колорадо») — 10 голов в 17 матчах

14. Уайатт Джонстон («Даллас») — 10 голов в 17 матчах

15. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 16 матчах

16. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 17 матчах

17. Сет Джарвис («Каролина») — 10 голов в 16 матчах

18. Павел Дорофеев («Вегас») — 10 голов в 15 матчах