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12 апреля, 09:19

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 12 апреля: Кофилд сократил отставание от лидера Маккиннона до одной шайбы

Руслан Минаев

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон лидирует в гонке снайперов НХЛ в сезоне-2025/26.

Канадец забросил 52 шайбы в 78 матчах.

В тройке также располагаются Коул Кофилд («Монреаль») — 51 гол в 79 играх, и Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 47 шайб в 80 матчах.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 12 апреля 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 52 гола в 78 матчах

2. Коул Кофилд («Монреаль») — 51 гол в 79 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 47 голов в 80 матчах

4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 45 голов в 78 матчах

5. Уайатт Джонстон («Даллас») — 44 гола в 80 матчах

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 44 гола в 80 матчах

7. Никита Кучеров («Тампа») — 43 гола в 74 матчах

8. Мэттью Болди («Миннесота») — 42 гола в 76 матчах

9. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 42 гола в 79 матчах

10. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 40 голов в 79 матчах

11. Дилан Гюнтер («Юта») — 40 голов в 77 матчах

12. Стивен Стэмкос («Нэшвилл») — 40 голов в 80 матчах

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Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
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ЧМ 2026 с Hisense

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