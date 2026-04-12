Лучшие снайперы сезона НХЛ на 12 апреля: Кофилд сократил отставание от лидера Маккиннона до одной шайбы
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон лидирует в гонке снайперов НХЛ в сезоне-2025/26.
Канадец забросил 52 шайбы в 78 матчах.
В тройке также располагаются Коул Кофилд («Монреаль») — 51 гол в 79 играх, и Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 47 шайб в 80 матчах.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 12 апреля 2026 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 52 гола в 78 матчах
2. Коул Кофилд («Монреаль») — 51 гол в 79 матчах
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 47 голов в 80 матчах
4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 45 голов в 78 матчах
5. Уайатт Джонстон («Даллас») — 44 гола в 80 матчах
6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 44 гола в 80 матчах
7. Никита Кучеров («Тампа») — 43 гола в 74 матчах
8. Мэттью Болди («Миннесота») — 42 гола в 76 матчах
9. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 42 гола в 79 матчах
10. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 40 голов в 79 матчах
11. Дилан Гюнтер («Юта») — 40 голов в 77 матчах
12. Стивен Стэмкос («Нэшвилл») — 40 голов в 80 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|0
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|4
|Коламбус
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|0
|0
|5
|Нью-Джерси
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|0
|0
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|6
|Питтсбург
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|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
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|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
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|0
|0
|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|0
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|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
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|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
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|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -