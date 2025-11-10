Хоккей
10 ноября, 10:35

Лучшие снайперы НХЛ на 10 ноября: Маккиннон единолично возглавил гонку, Капризов и Дорофеев отстают на 4 гола

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон вышел на единоличное первое место в гонке снайперов НХЛ-2025/26.

10 ноября 30-летний канадец забил два гола в матче против «Ванкувера» (5:4 ОТ). С 14 шайбами Маккиннон оторвался от форварда «Монреаля» Коула Кофилда на две шайбы.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 10 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 14 голов в 16 матчах

2. Коул Кофилд («Монреаль») — 12 голов в 15 матчах

3. Каттер Готье («Анахайм») — 11 голов в 15 матчах

4. Сидни Кросби («Питтсбург») — 11 голов в 17 матчах

5. Бо Хорват («Айлендерс) — 11 голов 15 матчах

6. Морган Гики («Бостон») — 11 голов в 17 матчах

7. Лео Карлссон («Анахайм») — 10 голов в 15 матчах

8. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 10 голов в 16 матчах

9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 10 голов в 17 матчах

10. Уайатт Джонстон («Даллас») — 10 голов в 16 матчах

11. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 10 голов в 15 матчах

12. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 голов в 16 матчах

13. Брэд Маршан («Флорида») — 10 голов в 14 матчах

14. Сет Джарвис («Каролина») — 10 голов в 15 матчах

15. Павел Дорофеев («Вегас») — 10 голов в 14 матчах

Кирилл Капризов
Нэйтан Маккиннон
Павел Дорофеев
НХЛ
Маршан — о 1000-м очке в НХЛ: «Такое случается нечасто. Всего 102 хоккеиста достигли этой отметки»
Маршан набрал 1000 очков в НХЛ
Подколзин забросил третью шайбу в сезоне НХЛ
Панарин — о своей результативности: «Теперь я сплю крепко и вижу хорошие сны»
Главный тренер «Рейнджерс» Салливан отметил высокую результативность Панарина в последних играх
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 13 ноября: Бедард сравнялся по очкам с Карлссоном и Селебрини
    • Беднар стал седьмым тренером в истории по скорости достижения 400 побед в НХЛ

    «Анахайм» — «Виннипег»: видеообзор матча
