Лучшие снайперы НХЛ на 1 декабря: Маккиннон и Гики удерживают лидерство, Капризов — третий

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает занимать первую строчку в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. На счету 30-летнего канадца 20 голов в 25 матчах.

На втором месте форвард «Бостона» находится Морган Гики с 20 голами в 27 матчах. На третьем месте находится российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 17 голами в 26 матчах.

На четвертое место в спике поднялся нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, оформивший дубль в игре с «Анахаймом» (5:3), на его счету 16 голов в 25 матчах.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 1 декабря 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 20 голов в 25 матчах

2. Морган Гики («Бостон») — 20 голов в 27 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 17 голов в 26 матчах

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 16 голов в 25 матчах

5. Джейсон Робертсон («Даллас») — 16 голов в 26 матчах

6. Уайатт Джонстон («Даллас») — 16 голов в 26 матчах

7. Сидни Кросби («Питтсбург») — 16 голов в 24 матчах

8. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 15 голов в 26 матчах

9. Каттер Готье («Анахайм») — 15 голов в 25 матчах

10. Том Уилсон («Вашингтон») — 15 голов в 26 матчах