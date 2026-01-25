Лучшие снайперы НХЛ на 25 января: Макдэвид сократил отставание от Маккиннона до шести голов
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил два гола и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:5 ОТ).
На счету 29-летнего канадца теперь 32 заброшенные шайбы в 53 играх нынешнего чемпионата. Он занимает второе место в списке лучших снайперов сезона-2025/26.
На первой строчке по-прежнему располагается Нэйтан Маккиннон из «Колорадо», у которого 38 голов в 49 играх сезона.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 25 января 2026 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 38 голов в 49 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 32 гола в 53 матчах
3. Джейсон Робертсон («Даллас») — 30 голов в 52 матчах
4. Коул Кофилд («Монреаль») — 29 голов в 52 матчах
5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 28 голов в 53 матчах
6. Мэттью Болди («Миннесота») — 28 голов в 49 матчах
7. Морган Гики («Бостон») — 28 голов в 51 матче
8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 27 голов в 50 матчах
9. Уайатт Джонстон («Даллас») — 27 голов в 52 матчах
10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 27 голов в 51 матче
11. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 27 голов в 53 матчах
12. Никита Кучеров («Тампа») — 26 голов в 46 матчах
13. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 26 голов в 50 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -