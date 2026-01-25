Лучшие снайперы НХЛ на 25 января: Макдэвид сократил отставание от Маккиннона до шести голов

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил два гола и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:5 ОТ).

На счету 29-летнего канадца теперь 32 заброшенные шайбы в 53 играх нынешнего чемпионата. Он занимает второе место в списке лучших снайперов сезона-2025/26.

На первой строчке по-прежнему располагается Нэйтан Маккиннон из «Колорадо», у которого 38 голов в 49 играх сезона.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 25 января 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 38 голов в 49 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 32 гола в 53 матчах

3. Джейсон Робертсон («Даллас») — 30 голов в 52 матчах

4. Коул Кофилд («Монреаль») — 29 голов в 52 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 28 голов в 53 матчах

6. Мэттью Болди («Миннесота») — 28 голов в 49 матчах

7. Морган Гики («Бостон») — 28 голов в 51 матче

8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 27 голов в 50 матчах

9. Уайатт Джонстон («Даллас») — 27 голов в 52 матчах

10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 27 голов в 51 матче

11. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 27 голов в 53 матчах

12. Никита Кучеров («Тампа») — 26 голов в 46 матчах

13. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 26 голов в 50 матчах