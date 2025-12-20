Лучшие снайперы НХЛ на 20 декабря: Маккиннон лидирует, Маршан поднялся на седьмое место
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает удерживать лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. У 30-летнего канадца 28 голов в 34 матчах.
Второе место занимает нападающий Морган Гики («Бостон»), который в 35 играх забил 24 гола.
Третьим идет российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 22 голами в 35 встречах.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 20 декабря 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 28 голов в 33 матчах
2. Морган Гики («Бостон») — 24 гола в 35 матчах
3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 22 гола в 35 матчах
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 21 гол в 35 матчах
5. Мэтт Болди («Миннесота») — 20 голов в 35 матчах
6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 20 голов в 35 матчах
7. Брэд Маршан («Флорида») — 20 голов в 33 матчах
8. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 20 голов в 35 матчах
9. Коннор Бедард («Чикаго») — 19 голов в 31 матче
10. Уайатт Джонстон («Даллас») — 19 голов в 35 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|34
|22
|12
|47
|2
|Вашингтон
|34
|19
|15
|42
|3
|Нью-Джерси
|35
|20
|15
|41
|4
|Айлендерс
|35
|19
|16
|41
|5
|Филадельфия
|33
|17
|16
|40
|6
|Рейнджерс
|36
|17
|19
|38
|7
|Питтсбург
|33
|14
|19
|37
|8
|Коламбус
|34
|14
|20
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|35
|19
|16
|41
|2
|Флорида
|34
|19
|15
|40
|3
|Монреаль
|34
|18
|16
|40
|4
|Бостон
|35
|20
|15
|40
|5
|Тампа-Бэй
|34
|18
|16
|39
|6
|Оттава
|33
|16
|17
|36
|7
|Торонто
|33
|15
|18
|35
|8
|Баффало
|33
|15
|18
|34
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|34
|25
|9
|57
|2
|Даллас
|36
|24
|12
|53
|3
|Миннесота
|35
|21
|14
|47
|4
|Юта
|37
|17
|20
|37
|5
|Сент-Луис
|36
|13
|23
|34
|6
|Виннипег
|34
|15
|19
|32
|7
|Чикаго
|34
|13
|21
|32
|8
|Нэшвилл
|33
|13
|20
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|16
|16
|42
|2
|Анахайм
|35
|20
|15
|42
|3
|Эдмонтон
|35
|17
|18
|40
|4
|Лос-Анджелес
|34
|15
|19
|39
|5
|Сан-Хосе
|35
|17
|18
|37
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|32
|7
|Ванкувер
|34
|14
|20
|31
|8
|Сиэтл
|32
|12
|20
|30
|20.12
|03:00
|Флорида – Каролина
|4 : 3 Б
|20.12
|03:00
|Айлендерс – Ванкувер
|1 : 4
|20.12
|05:00
|Юта – Нью-Джерси
|1 : 2
|20.12
|05:00
|Колорадо – Виннипег
|3 : 2
|20.12
|06:00
|Анахайм – Даллас
|3 : 8
|20.12
|20:30
|Рейнджерс – Филадельфия
|- : -
|20.12
|20:30
|Вашингтон – Детройт
|- : -
|20.12
|23:00
|Оттава – Чикаго
|- : -
|20.12
|23:00
|Миннесота – Эдмонтон
|- : -