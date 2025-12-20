Лучшие снайперы НХЛ на 20 декабря: Маккиннон лидирует, Маршан поднялся на седьмое место

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает удерживать лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. У 30-летнего канадца 28 голов в 34 матчах.

Второе место занимает нападающий Морган Гики («Бостон»), который в 35 играх забил 24 гола.

Третьим идет российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 22 голами в 35 встречах.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 20 декабря 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 28 голов в 33 матчах

2. Морган Гики («Бостон») — 24 гола в 35 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 22 гола в 35 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 21 гол в 35 матчах

5. Мэтт Болди («Миннесота») — 20 голов в 35 матчах

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 20 голов в 35 матчах

7. Брэд Маршан («Флорида») — 20 голов в 33 матчах

8. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 20 голов в 35 матчах

9. Коннор Бедард («Чикаго») — 19 голов в 31 матче

10. Уайатт Джонстон («Даллас») — 19 голов в 35 матчах