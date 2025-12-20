Хоккей
Сегодня, 09:30

Лучшие снайперы НХЛ на 20 декабря: Маккиннон лидирует, Маршан поднялся на седьмое место

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает удерживать лидерство в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. У 30-летнего канадца 28 голов в 34 матчах.

Второе место занимает нападающий Морган Гики («Бостон»), который в 35 играх забил 24 гола.

Третьим идет российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 22 голами в 35 встречах.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 20 декабря 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 28 голов в 33 матчах

2. Морган Гики («Бостон») — 24 гола в 35 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 22 гола в 35 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 21 гол в 35 матчах

5. Мэтт Болди («Миннесота») — 20 голов в 35 матчах

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 20 голов в 35 матчах

7. Брэд Маршан («Флорида») — 20 голов в 33 матчах

8. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 20 голов в 35 матчах

9. Коннор Бедард («Чикаго») — 19 голов в 31 матче

10. Уайатт Джонстон («Даллас») — 19 голов в 35 матчах

Форвард «Юты» Даниил Бут о первой шайбе в НХЛ: «Приятно, но самое главное — победа, а мы проиграли»
Положение команд
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 22 12 47
2 Вашингтон 34 19 15 42
3 Нью-Джерси 35 20 15 41
4 Айлендерс 35 19 16 41
5 Филадельфия 33 17 16 40
6 Рейнджерс 36 17 19 38
7 Питтсбург 33 14 19 37
8 Коламбус 34 14 20 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 35 19 16 41
2 Флорида 34 19 15 40
3 Монреаль 34 18 16 40
4 Бостон 35 20 15 40
5 Тампа-Бэй 34 18 16 39
6 Оттава 33 16 17 36
7 Торонто 33 15 18 35
8 Баффало 33 15 18 34
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 34 25 9 57
2 Даллас 36 24 12 53
3 Миннесота 35 21 14 47
4 Юта 37 17 20 37
5 Сент-Луис 36 13 23 34
6 Виннипег 34 15 19 32
7 Чикаго 34 13 21 32
8 Нэшвилл 33 13 20 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 16 16 42
2 Анахайм 35 20 15 42
3 Эдмонтон 35 17 18 40
4 Лос-Анджелес 34 15 19 39
5 Сан-Хосе 35 17 18 37
6 Калгари 35 14 21 32
7 Ванкувер 34 14 20 31
8 Сиэтл 32 12 20 30
Результаты / календарь
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
20.12 03:00 Флорида – Каролина 4 : 3 Б
20.12 03:00 Айлендерс – Ванкувер 1 : 4
20.12 05:00 Юта – Нью-Джерси 1 : 2
20.12 05:00 Колорадо – Виннипег 3 : 2
20.12 06:00 Анахайм – Даллас 3 : 8
20.12 20:30 Рейнджерс – Филадельфия - : -
20.12 20:30 Вашингтон – Детройт - : -
20.12 23:00 Оттава – Чикаго - : -
20.12 23:00 Миннесота – Эдмонтон - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

