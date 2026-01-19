Лучшие снайперы НХЛ на 19 января: Маккиннон удерживает лидерство, Дебринкэт поднялся на 6-е место
Нападающий «Детройта» Алекс Дебринкэт отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 ОТ).
28-летний форвард забил 26 голов в 50 играх и вышел на шестое место в списке лучших снайперов сезона-2025/26.
Лидерство по-прежнему удерживает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 36 голов в 46 матчах. Кирилл Капризов из «Миннесоты» — единственный россиянин в топ-10. На его счету 25 заброшенных шайб в 49 играх.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 19 января 2026 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 36 голов в 46 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 голов в 50 матчах
3. Джейсон Робертсон («Даллас») — 27 голов в 48 матчах
4. Мэттью Болди («Миннесота») — 27 голов в 48 матчах
5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 26 голов в 47 матчах
6. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 26 голов в 50 матчах
7. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 25 голов в 48 матчах
8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 25 голов в 49 матчах
9. Уайатт Джонстон («Даллас») — 25 голов в 49 матчах
10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 47 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|30
|2
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|24
|3
|Рейнджерс
|18
|10
|8
|21
|4
|Вашингтон
|15
|9
|6
|18
|5
|Айлендерс
|16
|7
|9
|17
|6
|Коламбус
|15
|7
|8
|14
|7
|Питтсбург
|17
|6
|11
|14
|8
|Филадельфия
|18
|4
|14
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|12
|5
|25
|2
|Монреаль
|17
|11
|6
|25
|3
|Тампа-Бэй
|16
|11
|5
|24
|4
|Оттава
|18
|11
|7
|23
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|20
|6
|Баффало
|16
|8
|8
|19
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Детройт
|18
|7
|11
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|19
|12
|7
|28
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|3
|Колорадо
|18
|10
|8
|22
|4
|Нэшвилл
|17
|8
|9
|21
|5
|Юта
|18
|10
|8
|21
|6
|Сент-Луис
|17
|7
|10
|16
|7
|Виннипег
|17
|6
|11
|15
|8
|Чикаго
|18
|4
|14
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|18
|12
|6
|27
|2
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|3
|Сиэтл
|16
|9
|7
|19
|4
|Анахайм
|17
|9
|8
|19
|5
|Калгари
|17
|7
|10
|15
|6
|Сан-Хосе
|19
|7
|12
|15
|7
|Лос-Анджелес
|15
|5
|10
|12
|8
|Ванкувер
|19
|3
|16
|7
|8.11
|01:00
|Сиэтл – Рейнджерс
|3 : 4
|8.11
|03:00
|Торонто – Монреаль
|2 : 4
|8.11
|03:00
|Айлендерс – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|8.11
|03:00
|Оттава – Юта
|4 : 2
|8.11
|04:00
|Миннесота – Тампа-Бэй
|3 : 4 ОТ
|8.11
|04:00
|Даллас – Сан-Хосе
|4 : 3
|8.11
|04:00
|Каролина – Чикаго
|9 : 2
|8.11
|05:00
|Лос-Анджелес – Питтсбург
|2 : 5
|8.11
|05:00
|Колорадо – Детройт
|4 : 0
|8.11
|06:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|4 : 2
|8.11
|21:00
|Бостон – Флорида
|- : -
|8.11
|23:30
|Баффало – Вегас
|- : -