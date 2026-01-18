Лучшие снайперы НХЛ на 18 января: Маккиннон удерживает лидерство, Кросби поднялся на 5-е место

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:4 Б).

38-летний канадец забил 26 голов в 47 играх и вышел на пятое место в списке лучших снайперов сезона-2025/26.

Лидерство по-прежнему удерживает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 36 голов в 46 матчах. Кирилл Капризов из «Миннесоты» — единственный россиянин в топ-10. На его счету 25 заброшенных шайб в 49 играх.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 18 января 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 36 голов в 46 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 голов в 49 матчах

3. Джейсон Робертсон («Даллас») — 27 голов в 48 матчах

4. Мэттью Болди («Миннесота») — 27 голов в 48 матчах

5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 26 голов в 47 матчах

6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 25 голов в 48 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 25 голов в 49 матчах

8. Уайатт Джонстон («Даллас») — 25 голов в 48 матчах

9. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 47 матчах

9. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 25 голов в 49 матчах

10. Морган Гики («Бостон») — 25 голов в 48 матчах