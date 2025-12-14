Лучшие снайперы НХЛ на 14 декабря: Маккиннон лидирует, Капризов — на 10-й строчке

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. На счету 30-летнего канадца 26 голов в 32 матчах.

Второе место с 22 голами в 32 играх занимает форвард «Бостона» Морган Гики. На третьем месте идет Джейсон Робертсон из «Далласа», у него 20 шайб в 33 матчах.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов располагается на 10-й строчке — 18 голов в 32 матчах.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 14 декабря 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 26 голов в 32 матчах

2. Морган Гики («Бостон») — 22 гола в 32 матчах

3. Джейсон Робертсон («Даллас») — 20 голов в 33 матчах

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 19 голов в 31 матче

5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 19 голов в 30 матчах

6. Бо Хорват («Айлендерс») — 19 голов в 32 матчах

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 18 голов в 32 матчах

8. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 18 голов в 33 матчах

9. Брэд Маршанд («Флорида») — 18 голов в 30 матчах

10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 18 голов в 32 матчах