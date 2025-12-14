Лучшие снайперы НХЛ на 14 декабря: Маккиннон лидирует, Капризов — на 10-й строчке
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. На счету 30-летнего канадца 26 голов в 32 матчах.
Второе место с 22 голами в 32 играх занимает форвард «Бостона» Морган Гики. На третьем месте идет Джейсон Робертсон из «Далласа», у него 20 шайб в 33 матчах.
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов располагается на 10-й строчке — 18 голов в 32 матчах.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 14 декабря 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 26 голов в 32 матчах
2. Морган Гики («Бостон») — 22 гола в 32 матчах
3. Джейсон Робертсон («Даллас») — 20 голов в 33 матчах
4. Коннор Бедард («Чикаго») — 19 голов в 31 матче
5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 19 голов в 30 матчах
6. Бо Хорват («Айлендерс») — 19 голов в 32 матчах
7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 18 голов в 32 матчах
8. Алекс Дебринкэт («Детройт») — 18 голов в 33 матчах
9. Брэд Маршанд («Флорида») — 18 голов в 30 матчах
10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 18 голов в 32 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|3
|0
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|3
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|3
|Юта
|3
|2
|1
|4
|4
|Виннипег
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|4
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|5
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|5.10
|01:00
|Рейнджерс – Юта
|4 : 2
|5.10
|03:00
|Сиэтл – Калгари
|6 : 1
|5.10
|03:00
|Анахайм – Флорида
|3 : 2 ОТ
|5.10
|04:00
|Ванкувер – Вегас
|2 : 3