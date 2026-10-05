Лучшие снайперы сезона НХЛ на 5 октября: Бушар, Шмальц и Коттер лидируют, у Капризова и Подколзина по 3 шайбы
Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, нападающий «Юты» Ник Шмальц и форвард «Ванкувера» Пол Коттер лидируют в гонке снайперов НХЛ сезона-2026/27.
Они забросили по четыре шайбы. У россиян Кирилла Капризова («Миннесота») и Василия Подколзина («Эдмонтон») по три гола.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 5 октября 2026 года:
- Эван Бушар («Эдмонтон») — 4 гола в 3 матчах
- Ник Шмальц («Юта») — 4 гола в 3 матчах
- Пол Коттер («Ванкувер») — 4 гола в 4 матчах
- Арттури Лехконен («Колорадо») — 3 гола в 2 матчах
- Кайл Коннор («Виннипег») — 3 гола в 2 матчах
- Кирилл Капризов («Миннесота») — 3 гола в 2 матчах
- Василий Подколзин («Эдмонтон») — 3 гола в 3 матчах
- Дилан Гюнтер («Юта») — 3 гола в 3 матчах
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 3 гола в 3 матчах
- Себастьян Ахо («Каролина») — 3 гола в 3 матчах
- Марко Росси («Ванкувер») — 3 гола в 4 матчах
- Ээли Толванен («Рейнджерс») — 3 гола в 4 матчах
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|3
|0
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Флорида
|3
|1
|2
|4
|3
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|3
|Юта
|3
|2
|1
|4
|4
|Виннипег
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|4
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|5
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
|5.10
|01:00
|Рейнджерс – Юта
|4 : 2
|5.10
|03:00
|Сиэтл – Калгари
|6 : 1
|5.10
|03:00
|Анахайм – Флорида
|3 : 2 ОТ
|5.10
|04:00
|Ванкувер – Вегас
|2 : 3
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