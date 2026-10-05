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Лучшие снайперы НХЛ, 5 октября 2026: топ-10 регулярного чемпионата, лидеры по голам — Шмальц, Бушар, Капризов, Подколзин

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 5 октября: Бушар, Шмальц и Коттер лидируют, у Капризова и Подколзина по 3 шайбы

Сергей Филин

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, нападающий «Юты» Ник Шмальц и форвард «Ванкувера» Пол Коттер лидируют в гонке снайперов НХЛ сезона-2026/27.

Они забросили по четыре шайбы. У россиян Кирилла Капризова («Миннесота») и Василия Подколзина («Эдмонтон») по три гола.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 5 октября 2026 года:

  1. Эван Бушар («Эдмонтон») — 4 гола в 3 матчах
  2. Ник Шмальц («Юта») — 4 гола в 3 матчах
  3. Пол Коттер («Ванкувер») — 4 гола в 4 матчах
  4. Арттури Лехконен («Колорадо») — 3 гола в 2 матчах
  5. Кайл Коннор («Виннипег») — 3 гола в 2 матчах
  6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 3 гола в 2 матчах
  7. Василий Подколзин («Эдмонтон») — 3 гола в 3 матчах
  8. Дилан Гюнтер («Юта») — 3 гола в 3 матчах
  9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 3 гола в 3 матчах
  10. Себастьян Ахо («Каролина») — 3 гола в 3 матчах
  11. Марко Росси («Ванкувер») — 3 гола в 4 матчах
  12. Ээли Толванен («Рейнджерс») — 3 гола в 4 матчах

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Василий Подколзин
Кирилл Капризов
Ник Шмальц
Хоккей
НХЛ
Эван Бушар
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5.10 01:00 Рейнджерс – Юта 4 : 2
5.10 03:00 Сиэтл – Калгари 6 : 1
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