Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 7 января: Макдэвид набрал 75 очков и вышел на первое место
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:2).
28-летний канадец первым в нынешнем сезоне достиг отметки 75 очков и возглавил гонку бомбардиров. На его счету 28 голов и 47 результативных передач в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26.
Второе место в списке лучших бомбардиров сезона занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (74 (35+39) очка в 42 матчах), третье — Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (64 (23+41) очка в 42 играх).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сохраняет четвертую позицию. В матче с «Колорадо» (4:2) 7 января он сделал две голевые передачи. Всего в сезоне-2025/26 в его активе 61 (20+41) очко в 38 играх.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 7 января 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 75 (28+47) очков в 43 матчах
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 74 (35+39) очка в 42 матчах
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 64 (23+41) очка в 42 матчах
4. Никита Кучеров («Тампа») — 61 (20+41) очко в 38 матчах
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 60 (21+39) очков в 43 матчах
6. Микко Рантанен («Даллас») — 59 (17+42) очков в 41 матче
7. Мартин Нечас («Колорадо») — 53 (19+34) очка в 42 матчах
8. Джейсон Робертсон («Даллас») — 52 (25+27) очка в 43 матчах
9. Кайл Коннор («Миннипег») — 49 (20+29) очков в 41 матче
10. Уайатт Джонстон («Даллас») — 49 (23+26) очков в 43 матчах
11. Кирилл Капризов («Миннесота») — 49 (24+25) очков в 44 матчах
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|Каролина
|13
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|4
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|2
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|7
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|3
|Нью-Джерси
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|7
|4
|14
|4
|Вашингтон
|10
|6
|4
|12
|5
|Айлендерс
|11
|5
|6
|12
|6
|Питтсбург
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|5
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|11
|7
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|3
|10
|9
|8
|Коламбус
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|4
|5
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|9
|3
|19
|2
|Оттава
|12
|8
|4
|16
|3
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|4
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|15
|5
|Монреаль
|11
|6
|5
|14
|6
|Флорида
|12
|6
|6
|14
|7
|Детройт
|12
|5
|7
|13
|8
|Баффало
|11
|4
|7
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|13
|8
|5
|18
|2
|Юта
|12
|8
|4
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|4
|Колорадо
|12
|6
|6
|13
|5
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|12
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Виннипег
|11
|4
|7
|11
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|12
|8
|4
|18
|2
|Вегас
|13
|8
|5
|17
|3
|Сиэтл
|12
|7
|5
|15
|4
|Сан-Хосе
|12
|6
|6
|13
|5
|Калгари
|11
|5
|6
|10
|6
|Анахайм
|11
|5
|6
|10
|7
|Лос-Анджелес
|10
|3
|7
|8
|8
|Ванкувер
|13
|2
|11
|5
|27.10
|02:00
|Рейнджерс – Лос-Анджелес
|3 : 6
|27.10
|03:30
|Калгари – Торонто
|5 : 2
|27.10
|04:30
|Эдмонтон – Детройт
|3 : 4 Б