Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 7 января: Макдэвид набрал 75 очков и вышел на первое место

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:2).

28-летний канадец первым в нынешнем сезоне достиг отметки 75 очков и возглавил гонку бомбардиров. На его счету 28 голов и 47 результативных передач в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26.

Второе место в списке лучших бомбардиров сезона занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (74 (35+39) очка в 42 матчах), третье — Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (64 (23+41) очка в 42 играх).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сохраняет четвертую позицию. В матче с «Колорадо» (4:2) 7 января он сделал две голевые передачи. Всего в сезоне-2025/26 в его активе 61 (20+41) очко в 38 играх.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 7 января 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 75 (28+47) очков в 43 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 74 (35+39) очка в 42 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 64 (23+41) очка в 42 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 61 (20+41) очко в 38 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 60 (21+39) очков в 43 матчах

6. Микко Рантанен («Даллас») — 59 (17+42) очков в 41 матче

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 53 (19+34) очка в 42 матчах

8. Джейсон Робертсон («Даллас») — 52 (25+27) очка в 43 матчах

9. Кайл Коннор («Миннипег») — 49 (20+29) очков в 41 матче

10. Уайатт Джонстон («Даллас») — 49 (23+26) очков в 43 матчах

11. Кирилл Капризов («Миннесота») — 49 (24+25) очков в 44 матчах