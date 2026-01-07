Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 7 января: Макдэвид набрал 75 очков и вышел на первое место

Алина Савинова

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:2).

28-летний канадец первым в нынешнем сезоне достиг отметки 75 очков и возглавил гонку бомбардиров. На его счету 28 голов и 47 результативных передач в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26.

Второе место в списке лучших бомбардиров сезона занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (74 (35+39) очка в 42 матчах), третье — Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (64 (23+41) очка в 42 играх).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сохраняет четвертую позицию. В матче с «Колорадо» (4:2) 7 января он сделал две голевые передачи. Всего в сезоне-2025/26 в его активе 61 (20+41) очко в 38 играх.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 7 января 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 75 (28+47) очков в 43 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 74 (35+39) очка в 42 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 64 (23+41) очка в 42 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 61 (20+41) очко в 38 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 60 (21+39) очков в 43 матчах

6. Микко Рантанен («Даллас») — 59 (17+42) очков в 41 матче

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 53 (19+34) очка в 42 матчах

8. Джейсон Робертсон («Даллас») — 52 (25+27) очка в 43 матчах

9. Кайл Коннор («Миннипег») — 49 (20+29) очков в 41 матче

10. Уайатт Джонстон («Даллас») — 49 (23+26) очков в 43 матчах

11. Кирилл Капризов («Миннесота») — 49 (24+25) очков в 44 матчах

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Маклин Селебрини
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
Читайте также
Карседо проиграл тренерскую дуэль сам себе. Почему «Спартак» уступил в дерби с ЦСКА
Глушенкова не заводят матчи за сборную России? Почему Карпин вычеркнул лучшего бомбардира РПЛ
С Захаряном и Пиняевым, но без Глушенкова. Назван расширенный состав сборной на ноябрьский сбор
Популярное видео
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Материалы сюжета: Бомбардиры сезона НХЛ: Кучеров против Макдэвида и Маккиннона
Каменский — о Кучерове и Василевском: «Это показатель, что международные соревнования многое теряют без России»
Величие Кучерова! Русский форвард обогнал Макдэвида и во второй раз в карьере выиграл «Харт Трофи»
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по передачам за один розыгрыш Кубка Стэнли
Капризов — об эпизоде с пропущенным от «Колорадо» голом: «Может, мне надо было бросать»
Капризов вышел на второе место в «Миннесоте» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли
Капризов открыл счет и отдал передачу на второй гол в матче «Миннесота» — «Колорадо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Руа — об игре Сорокина в матче с «Нью-Джерси»: «Он был в отличной форме»

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 7 января: Макдэвид вышел на второе место и отстает от Маккиннона на семь голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 13 9 4 20
2 Рейнджерс 14 7 7 15
3 Нью-Джерси 11 7 4 14
4 Вашингтон 10 6 4 12
5 Айлендерс 11 5 6 12
6 Питтсбург 12 5 7 11
7 Филадельфия 13 3 10 9
8 Коламбус 9 4 5 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 9 3 19
2 Оттава 12 8 4 16
3 Торонто 14 7 7 16
4 Тампа-Бэй 11 7 4 15
5 Монреаль 11 6 5 14
6 Флорида 12 6 6 14
7 Детройт 12 5 7 13
8 Баффало 11 4 7 11
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 13 8 5 18
2 Юта 12 8 4 16
3 Даллас 11 7 4 15
4 Колорадо 12 6 6 13
5 Нэшвилл 11 4 7 12
6 Сент-Луис 11 5 6 11
7 Виннипег 11 4 7 11
8 Чикаго 11 3 8 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 12 8 4 18
2 Вегас 13 8 5 17
3 Сиэтл 12 7 5 15
4 Сан-Хосе 12 6 6 13
5 Калгари 11 5 6 10
6 Анахайм 11 5 6 10
7 Лос-Анджелес 10 3 7 8
8 Ванкувер 13 2 11 5
Результаты / календарь
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
27.10 02:00 Рейнджерс – Лос-Анджелес 3 : 6
27.10 03:30 Калгари – Торонто 5 : 2
27.10 04:30 Эдмонтон – Детройт 3 : 4 Б
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости