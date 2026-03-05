Лучшие бомбардиры НХЛ на 5 марта: Макдэвид лидирует, Кучеров — третий

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сохраняет лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

29-летний канадец набрал 105 (35+70) очков в 62 матчах.

Вторым в гонке бомбардиров идет Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — у него 100 (41+59) очков в 59 матчах. Третье место занимает российский форвард «Тампы» Никита Кучеров — 96 (32+64) очков в 55 играх.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 5 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 105 (35+70) очков в 62 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 100 (41+59) очков в 59 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 96 (32+64) очков в 55 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 89 (33+56) очков в 59 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 87 (30+57) очков в 59 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 75 (35+40) очков в 62 матчах

7. Марк Шайфли («Виннипег») — 73 (28+45) очка в 60 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 72 (22+50) очка в 55 матчах

9. Мартин Нечас («Колорадо») — 72 (27+45) очка в 57 матчах

10. Мэттью Болди («Миннесота») — 72 (35+37) очка в 58 матчах

11. Джейсон Робертсон («Даллас») — 72 (34+38) очка в 61 матче

12. Эван Бушар («Эдмонтон») — 72 (18+54) очка в 62 матчах

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