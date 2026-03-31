Лучшие бомбардиры НХЛ на 31 марта 2026: Макдэвид лидирует, Маккиннон сократил отставание от Кучерова
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26. На его счету 124 (42+82) очка в 74 матчах.
Второе место продолжает занимать российский форвард «Тампы» Никита Кучеров с 121 (40+81) очком в 67 играх. Третьим остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, отметившийся голом и 2 результативными передачами в игре с «Калгари» (9:2), всего на его счету 120 (49+71) очков в 72 встречах.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 31 марта 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 124 (42+82) очка в 74 матчах
2. Никита Кучеров («Тампа») — 121 (40+81) очко в 67 матчах
3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 120 (49+71) очков в 72 матчах
4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 101 (38+63) очко в 72 матчах
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах
6. Давид Пастрняк («Бостон») — 92 (29+63) очка в 69 матчах
7. Мартин Нечас («Колорадо») — 92 (35+57) очков в 70 матчах
8. Ник Сузуки («Монреаль») — 91 (26+65) очко в 73 матчах
9. Марк Шайфли («Виннипег») — 89 (34+54) очков в 73 матчах
10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 87 (40+47) очков в 74 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|73
|46
|27
|98
|2
|Питтсбург
|74
|37
|37
|90
|3
|Айлендерс
|75
|42
|33
|89
|4
|Коламбус
|74
|38
|36
|88
|5
|Филадельфия
|73
|37
|36
|86
|6
|Вашингтон
|74
|37
|37
|83
|7
|Нью-Джерси
|73
|38
|35
|78
|8
|Рейнджерс
|74
|30
|44
|69
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|73
|46
|27
|98
|2
|Баффало
|74
|45
|29
|98
|3
|Монреаль
|73
|42
|31
|94
|4
|Бостон
|74
|42
|32
|92
|5
|Оттава
|73
|38
|35
|86
|6
|Детройт
|73
|39
|34
|86
|7
|Торонто
|75
|32
|43
|77
|8
|Флорида
|73
|35
|38
|73
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|73
|49
|24
|108
|2
|Даллас
|74
|44
|30
|100
|3
|Миннесота
|74
|41
|33
|94
|4
|Юта
|74
|38
|36
|82
|5
|Нэшвилл
|74
|34
|40
|77
|6
|Виннипег
|73
|31
|42
|74
|7
|Сент-Луис
|73
|31
|42
|73
|8
|Чикаго
|74
|27
|47
|67
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|74
|41
|33
|87
|2
|Эдмонтон
|74
|37
|37
|83
|3
|Вегас
|75
|33
|42
|82
|4
|Лос-Анджелес
|73
|29
|44
|76
|5
|Сиэтл
|72
|32
|40
|75
|6
|Сан-Хосе
|72
|34
|38
|75
|7
|Калгари
|74
|31
|43
|70
|8
|Ванкувер
|73
|21
|52
|50
|31.03
|02:00
|Айлендерс – Питтсбург
|3 : 8
|31.03
|03:30
|Колорадо – Калгари
|9 : 2
|31.03
|05:00
|Сан-Хосе – Сент-Луис
|5 : 4
|31.03
|05:00
|Анахайм – Торонто
|4 : 5 ОТ
|31.03
|05:00
|Вегас – Ванкувер
|4 : 2