Лучшие бомбардиры НХЛ на 31 марта 2026: Макдэвид лидирует, Маккиннон сократил отставание от Кучерова

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26. На его счету 124 (42+82) очка в 74 матчах.

Второе место продолжает занимать российский форвард «Тампы» Никита Кучеров с 121 (40+81) очком в 67 играх. Третьим остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, отметившийся голом и 2 результативными передачами в игре с «Калгари» (9:2), всего на его счету 120 (49+71) очков в 72 встречах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 31 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 124 (42+82) очка в 74 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 121 (40+81) очко в 67 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 120 (49+71) очков в 72 матчах

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 101 (38+63) очко в 72 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 92 (29+63) очка в 69 матчах

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 92 (35+57) очков в 70 матчах

8. Ник Сузуки («Монреаль») — 91 (26+65) очко в 73 матчах

9. Марк Шайфли («Виннипег») — 89 (34+54) очков в 73 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 87 (40+47) очков в 74 матчах