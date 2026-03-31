Сегодня, 09:27

Лучшие бомбардиры НХЛ на 31 марта 2026: Макдэвид лидирует, Маккиннон сократил отставание от Кучерова

Сергей Ярошенко

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26. На его счету 124 (42+82) очка в 74 матчах.

Второе место продолжает занимать российский форвард «Тампы» Никита Кучеров с 121 (40+81) очком в 67 играх. Третьим остается нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, отметившийся голом и 2 результативными передачами в игре с «Калгари» (9:2), всего на его счету 120 (49+71) очков в 72 встречах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 31 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 124 (42+82) очка в 74 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 121 (40+81) очко в 67 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 120 (49+71) очков в 72 матчах

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 101 (38+63) очко в 72 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 92 (29+63) очка в 69 матчах

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 92 (35+57) очков в 70 матчах

8. Ник Сузуки («Монреаль») — 91 (26+65) очко в 73 матчах

9. Марк Шайфли («Виннипег») — 89 (34+54) очков в 73 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 87 (40+47) очков в 74 матчах

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Российские разведчики сообщили о голоде солдат ВСУ на харьковском направлении
Минск – первый четвертьфиналист, «Динамо» с позором вылетело, а «Сибирь» спаслась за секунду до третьего овертайма. Что произошло в Кубке Гагарина 30 марта
Внебрачный сын Шварценеггера выиграл первые соревнования по бодибилдингу
Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских БПЛА над регионами России
RS указало на несостоятельность ПВО Израиля по итогам месяца конфликта с Ираном
«Никогда не знаешь, когда все закончится». Овечкин после тысячи голов в НХЛ
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Бомбардиры сезона НХЛ: Кучеров против Макдэвида и Маккиннона
Лучшие бомбардиры НХЛ на 30 марта 2026: Макдэвид лидирует, Кучеров — 2-й
Кучеров пропускает вторую подряд игру из-за болезни
Капризов — о голе в ворота «Бостона»: «Мне отдали хорошую передачу, и я просто бросил»
Капризов прервал серию из пяти матчей без голов
Лучшие бомбардиры НХЛ на 28 марта 2026: Кучеров продолжает лидировать
Лучшие бомбардиры НХЛ на 27 марта 2026: Макдэвид сравнялся с Кучеровым, Маккиннон — в топ-3
Положение команд
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 46 27 98
2 Питтсбург 74 37 37 90
3 Айлендерс 75 42 33 89
4 Коламбус 74 38 36 88
5 Филадельфия 73 37 36 86
6 Вашингтон 74 37 37 83
7 Нью-Джерси 73 38 35 78
8 Рейнджерс 74 30 44 69
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 73 46 27 98
2 Баффало 74 45 29 98
3 Монреаль 73 42 31 94
4 Бостон 74 42 32 92
5 Оттава 73 38 35 86
6 Детройт 73 39 34 86
7 Торонто 75 32 43 77
8 Флорида 73 35 38 73
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 73 49 24 108
2 Даллас 74 44 30 100
3 Миннесота 74 41 33 94
4 Юта 74 38 36 82
5 Нэшвилл 74 34 40 77
6 Виннипег 73 31 42 74
7 Сент-Луис 73 31 42 73
8 Чикаго 74 27 47 67
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 74 41 33 87
2 Эдмонтон 74 37 37 83
3 Вегас 75 33 42 82
4 Лос-Анджелес 73 29 44 76
5 Сиэтл 72 32 40 75
6 Сан-Хосе 72 34 38 75
7 Калгари 74 31 43 70
8 Ванкувер 73 21 52 50
31.03 02:00 Айлендерс – Питтсбург 3 : 8
31.03 03:30 Колорадо – Калгари 9 : 2
31.03 05:00 Сан-Хосе – Сент-Луис 5 : 4
31.03 05:00 Анахайм – Торонто 4 : 5 ОТ
31.03 05:00 Вегас – Ванкувер 4 : 2
