Лучшие бомбардиры НХЛ на 30 марта 2026: Макдэвид лидирует, Кучеров — 2-й

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26. На его счету 124 (42+82) очка в 74 матчах.

Второе место занимает российский форвард «Тампы» Никита Кучеров с 121 (40+81) очком в 67 играх. Третья строчка остается за нападающим «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном — 117 (48+69) в 71 матче.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 30 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 124 (42+82) очка в 74 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 121 (40+81) очко в 67 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 117 (48+69) очков в 71 матче

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 98 (36+62) очков в 71 матче

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 92 (29+63) очка в 69 матчах

7. Ник Сузуки («Монреаль») — 91 (25+65) очко в 73 матчах

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 89 (34+55) очков в 69 матчах

9. Марк Шайфли («Виннипег») — 89 (34+54) очков в 73 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 87 (40+47) очков в 74 матчах