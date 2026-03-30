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Лучшие бомбардиры НХЛ на 30 марта 2026: Макдэвид лидирует, Кучеров — 2-й

Сергей Ярошенко

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26. На его счету 124 (42+82) очка в 74 матчах.

Второе место занимает российский форвард «Тампы» Никита Кучеров с 121 (40+81) очком в 67 играх. Третья строчка остается за нападающим «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном — 117 (48+69) в 71 матче.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 30 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 124 (42+82) очка в 74 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 121 (40+81) очко в 67 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 117 (48+69) очков в 71 матче

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 98 (36+62) очков в 71 матче

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 92 (29+63) очка в 69 матчах

7. Ник Сузуки («Монреаль») — 91 (25+65) очко в 73 матчах

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 89 (34+55) очков в 69 матчах

9. Марк Шайфли («Виннипег») — 89 (34+54) очков в 73 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 87 (40+47) очков в 74 матчах

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Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
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2 Рейнджерс 10 6 4 13
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Айлендерс 8 4 4 9
5 Нью-Джерси 8 4 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 6 3 3 6
8 Филадельфия 10 1 9 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 7 2 14
2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Баффало 9 4 5 10
6 Монреаль 8 4 4 9
7 Детройт 8 3 5 8
8 Торонто 9 3 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 9 6 3 12
2 Колорадо 8 5 3 11
3 Миннесота 8 5 3 11
4 Виннипег 8 4 4 10
5 Даллас 8 4 4 9
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 8 2 16
2 Эдмонтон 8 6 2 13
3 Сиэтл 9 5 4 11
4 Сан-Хосе 8 4 4 9
5 Анахайм 7 4 3 8
6 Ванкувер 10 2 8 5
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