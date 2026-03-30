Лучшие бомбардиры НХЛ на 30 марта 2026: Макдэвид лидирует, Кучеров — 2-й
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26. На его счету 124 (42+82) очка в 74 матчах.
Второе место занимает российский форвард «Тампы» Никита Кучеров с 121 (40+81) очком в 67 играх. Третья строчка остается за нападающим «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном — 117 (48+69) в 71 матче.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 30 марта 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 124 (42+82) очка в 74 матчах
2. Никита Кучеров («Тампа») — 121 (40+81) очко в 67 матчах
3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 117 (48+69) очков в 71 матче
4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 98 (36+62) очков в 71 матче
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах
6. Давид Пастрняк («Бостон») — 92 (29+63) очка в 69 матчах
7. Ник Сузуки («Монреаль») — 91 (25+65) очко в 73 матчах
8. Мартин Нечас («Колорадо») — 89 (34+55) очков в 69 матчах
9. Марк Шайфли («Виннипег») — 89 (34+54) очков в 73 матчах
10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 87 (40+47) очков в 74 матчах
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|15
|2
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|13
|3
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|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|5
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|6
|Питтсбург
|9
|3
|6
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|7
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|3
|3
|6
|8
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|10
|1
|9
|5
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|В
|П
|О
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|Бостон
|9
|7
|2
|14
|2
|Тампа-Бэй
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|6
|2
|12
|3
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|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|8
|4
|4
|9
|7
|Детройт
|8
|3
|5
|8
|8
|Торонто
|9
|3
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|9
|6
|3
|12
|2
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Даллас
|8
|4
|4
|9
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|8
|6
|2
|13
|3
|Сиэтл
|9
|5
|4
|11
|4
|Сан-Хосе
|8
|4
|4
|9
|5
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Лос-Анджелес
|6
|0
|6
|2
|8
|Калгари
|7
|1
|6
|2
|19.10
|01:00
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|- : -
|19.10
|03:00
|Калгари – Каролина
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