Лучшие бомбардиры НХЛ на 3 января: Маккиннон и Макдэвид делят лидерство, Кучеров и Капризов — в топ-10

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сохраняют лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

В активе Маккиннона 70 (34+36) очков в 39 матчах. На счету Макдэвида 70 (24+46) очков в 41 игре.

Лучшим из россиян остается нападающий «Тампы» Никита Кучеров с 54 (19+35) очками в 36 матчах. Он идет шестым. Также в топ-10 входит форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов — 48 (24+24) очков в 42 встречах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 3 января 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 70 (34+36) очков в 39 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 70 (24+46) очков в 41 матче

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 62 (22+40) очка в 40 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 57 (20+37) очков в 41 матче

5. Микко Рантанен («Даллас») — 56 (16+40) очков в 40 матчах

6. Никита Кучеров («Тампа») — 54 (19+35) очка в 36 матчах

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 51 (19+32) очко в 39 матчах

8. Марк Шайфли («Виннипег») — 48 (20+28) очков в 39 матчах

9. Джейсон Робертсон («Даллас») — 48 (24+24) очков в 41 матче

10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 48 (24+24) очков в 42 матчах