Лучшие бомбардиры НХЛ на 3 января: Маккиннон и Макдэвид делят лидерство, Кучеров и Капризов — в топ-10
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сохраняют лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
В активе Маккиннона 70 (34+36) очков в 39 матчах. На счету Макдэвида 70 (24+46) очков в 41 игре.
Лучшим из россиян остается нападающий «Тампы» Никита Кучеров с 54 (19+35) очками в 36 матчах. Он идет шестым. Также в топ-10 входит форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов — 48 (24+24) очков в 42 встречах.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 3 января 2026 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 70 (34+36) очков в 39 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 70 (24+46) очков в 41 матче
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 62 (22+40) очка в 40 матчах
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 57 (20+37) очков в 41 матче
5. Микко Рантанен («Даллас») — 56 (16+40) очков в 40 матчах
6. Никита Кучеров («Тампа») — 54 (19+35) очка в 36 матчах
7. Мартин Нечас («Колорадо») — 51 (19+32) очко в 39 матчах
8. Марк Шайфли («Виннипег») — 48 (20+28) очков в 39 матчах
9. Джейсон Робертсон («Даллас») — 48 (24+24) очков в 41 матче
10. Кирилл Капризов («Миннесота») — 48 (24+24) очков в 42 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|43
|26
|17
|55
|2
|Айлендерс
|43
|24
|19
|52
|3
|Филадельфия
|41
|22
|19
|51
|4
|Вашингтон
|43
|22
|21
|50
|5
|Питтсбург
|41
|20
|21
|49
|6
|Нью-Джерси
|43
|22
|21
|46
|7
|Рейнджерс
|44
|20
|24
|46
|8
|Коламбус
|42
|18
|24
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|42
|26
|16
|55
|2
|Детройт
|44
|25
|19
|54
|3
|Монреаль
|42
|23
|19
|52
|4
|Баффало
|41
|22
|19
|48
|5
|Флорида
|42
|22
|20
|47
|6
|Торонто
|42
|20
|22
|47
|7
|Бостон
|43
|22
|21
|46
|8
|Оттава
|41
|20
|21
|45
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|69
|2
|Даллас
|43
|25
|18
|58
|3
|Миннесота
|44
|25
|19
|58
|4
|Юта
|43
|20
|23
|43
|5
|Нэшвилл
|42
|19
|23
|42
|6
|Сент-Луис
|43
|17
|26
|42
|7
|Чикаго
|42
|17
|25
|41
|8
|Виннипег
|41
|15
|26
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|18
|23
|48
|2
|Эдмонтон
|43
|21
|22
|48
|3
|Сиэтл
|41
|20
|21
|47
|4
|Лос-Анджелес
|41
|18
|23
|45
|5
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|45
|6
|Анахайм
|43
|21
|22
|45
|7
|Калгари
|42
|18
|24
|40
|8
|Ванкувер
|42
|16
|26
|37
|7.01
|03:00
|Филадельфия – Анахайм
|5 : 2
|7.01
|03:00
|Каролина – Даллас
|6 : 3
|7.01
|03:00
|Тампа-Бэй – Колорадо
|4 : 2
|7.01
|03:00
|Айлендерс – Нью-Джерси
|9 : 0
|7.01
|03:00
|Баффало – Ванкувер
|5 : 3
|7.01
|03:30
|Торонто – Флорида
|4 : 1
|7.01
|04:00
|Виннипег – Вегас
|3 : 4 ОТ
|7.01
|05:00
|Эдмонтон – Нэшвилл
|6 : 2
|7.01
|06:00
|Сиэтл – Бостон
|7 : 4
|7.01
|06:00
|Сан-Хосе – Коламбус
|5 : 2