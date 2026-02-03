Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 3 февраля: Кучеров третий, Капризов сократил отставание от Пастрняка

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3 ОТ).

28-летний россиянин набрал 69 (32+37) очков в 57 матчах нынешнего сезона и занимает седьмое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата-2025/26. Он всего на одно очко отстает от форварда «Бостона» Давида Пастрняка, который располагается на шестой строчке.

Гонку бомбардиров по-прежнему возглавляет Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», набравший 95 (34+61) очков в 56 матчах. Вторым идет нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (91 (40+51) очко в 54 играх), третьим — еще один россиянин Никита Кучеров, выступающий за «Тампу» (86 (28+58) очков в 49 матчах).

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 3 февраля 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 95 (34+61) очков в 56 матчах

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 91 (40+51) очко в 54 матчах

3. Никита Кучеров («Тампа») — 86 (28+58) очков в 49 матчах

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 81 (28+53) очко в 54 матчах

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 78 (27+51) очков в 53 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 70 (22+48) очков в 51 матче

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 69 (32+37) очков в 57 матчах

8. Микко Рантанен («Даллас») — 68 (20+48) очков в 53 матчах

9. Марк Шайфли («Виннипег») — 67 (27+40) очков в 55 матчах

10. Ник Сузуки («Монреаль») — 65 (18+47) очков в 56 матчах