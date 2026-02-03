Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 3 февраля: Кучеров третий, Капризов сократил отставание от Пастрняка
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3 ОТ).
28-летний россиянин набрал 69 (32+37) очков в 57 матчах нынешнего сезона и занимает седьмое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата-2025/26. Он всего на одно очко отстает от форварда «Бостона» Давида Пастрняка, который располагается на шестой строчке.
Гонку бомбардиров по-прежнему возглавляет Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», набравший 95 (34+61) очков в 56 матчах. Вторым идет нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (91 (40+51) очко в 54 играх), третьим — еще один россиянин Никита Кучеров, выступающий за «Тампу» (86 (28+58) очков в 49 матчах).
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 3 февраля 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 95 (34+61) очков в 56 матчах
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 91 (40+51) очко в 54 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 86 (28+58) очков в 49 матчах
4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 81 (28+53) очко в 54 матчах
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 78 (27+51) очков в 53 матчах
6. Давид Пастрняк («Бостон») — 70 (22+48) очков в 51 матче
7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 69 (32+37) очков в 57 матчах
8. Микко Рантанен («Даллас») — 68 (20+48) очков в 53 матчах
9. Марк Шайфли («Виннипег») — 67 (27+40) очков в 55 матчах
10. Ник Сузуки («Монреаль») — 65 (18+47) очков в 56 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|35
|21
|76
|2
|Питтсбург
|55
|28
|27
|68
|3
|Айлендерс
|57
|31
|26
|67
|4
|Коламбус
|56
|29
|27
|65
|5
|Вашингтон
|58
|28
|30
|63
|6
|Филадельфия
|55
|25
|30
|60
|7
|Нью-Джерси
|56
|28
|28
|58
|8
|Рейнджерс
|56
|22
|34
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|54
|36
|18
|76
|2
|Монреаль
|57
|32
|25
|72
|3
|Детройт
|58
|33
|25
|72
|4
|Баффало
|56
|32
|24
|70
|5
|Бостон
|57
|32
|25
|69
|6
|Торонто
|57
|27
|30
|63
|7
|Флорида
|56
|29
|27
|61
|8
|Оттава
|56
|27
|29
|61
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|55
|37
|18
|83
|2
|Миннесота
|58
|34
|24
|78
|3
|Даллас
|57
|34
|23
|77
|4
|Юта
|57
|30
|27
|64
|5
|Нэшвилл
|56
|26
|30
|59
|6
|Чикаго
|57
|22
|35
|53
|7
|Виннипег
|56
|22
|34
|52
|8
|Сент-Луис
|57
|20
|37
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|26
|30
|66
|2
|Эдмонтон
|58
|28
|30
|64
|3
|Сиэтл
|56
|27
|29
|63
|4
|Анахайм
|56
|30
|26
|63
|5
|Лос-Анджелес
|55
|23
|32
|60
|6
|Сан-Хосе
|55
|27
|28
|58
|7
|Калгари
|56
|23
|33
|52
|8
|Ванкувер
|57
|18
|39
|42
|5.02
|03:00
|Коламбус – Чикаго
|4 : 0
|5.02
|03:00
|Флорида – Бостон
|5 : 4 Б
|5.02
|03:00
|Виннипег – Монреаль
|1 : 5
|5.02
|04:00
|Нэшвилл – Миннесота
|5 : 6 ОТ
|5.02
|05:00
|Юта – Детройт
|4 : 1
|5.02
|05:00
|Колорадо – Сан-Хосе
|4 : 2
|5.02
|05:30
|Даллас – Сент-Луис
|5 : 4
|5.02
|06:00
|Лос-Анджелес – Сиэтл
|2 : 4
|5.02
|06:00
|Вегас – Ванкувер
|5 : 2
|5.02
|06:00
|Калгари – Эдмонтон
|4 : 3