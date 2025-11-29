Лучшие бомбардиры НХЛ на 29 ноября: Маккиннон лидирует, Карлссон вошел в топ-5

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сохраняет лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

30-летний канадец отметился голом и результативной передачей в матче с «Миннесотой» (2:3 ОТ) и с 41 (19+22) очком в 24 играх занимает первую строчку.

Вторым идет форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини с 36 (14+22) очками в 25 играх, он отдал 2 ассиста в матче против «Ванкувера» (3:2). Третье место занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 34 (10+24) очка в 25 матчах.

Нападающий «Анахайма» Лео Карлссон забросил шайбу и отдал 2 голевые передачи в игре с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ) и поднялся на пятое место — у него 33 (13+20) очка в 24 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 29 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 41 (19+22) очко в 24 матчах

2. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 36 (14+22) очка в 25 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 34 (10+24) очка в 25 матчах

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 33 (14+19) очка в 24 матчах

5. Лео Карлссон («Анахайм») — 33 (13+20) очков в 24 матчах

6. Джейсон Робертсон («Даллас») — 32 (15+17) очка в 25 матчах

7. Вильям Нюландер («Торонто») — 31 (11+20) очко в 20 матчах

8. Джек Айкел («Вегас») — 31 (11+20) очко в 24 матчах

9. Кейл Макар («Колорадо») — 31 (9+22) очков в 24 матчах

10. Марк Шайфли («Виннипег») — 30 (13+17) очков в 23 матчах