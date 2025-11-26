Лучшие бомбардиры НХЛ на 26 ноября: Маккиннон лидирует, Робертсон вошел в топ-5

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сохраняет лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

30-летний канадец набрал 37 (17+20) очков в 22 матчах. Вторым идет форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини с 34 (14+20) очками в 23 играх. Третье место занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 34 (10+24) очка в 25 матчах.

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон отметился голом и 2 результативными передачами в матче с «Эдмонтоном» (8:3) и вошел в топ-5 с 31 (14+17) очком в 23 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 26 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 37 (17+20) очков в 22 матчах

2. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 34 (14+20) очка в 23 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 34 (10+24) очка в 25 матчах

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 31 (13+18) очко в 22 матчах

5. Джейсон Робертсон («Даллас») — 31 (14+17) очко в 23 матчах

6. Джек Айкел («Вегас») — 30 (10+20) очков в 22 матчах

7. Вильям Нюландер («Торонто») — 29 (10+19) очков в 19 матчах

8. Кейл Макар («Колорадо») — 29 (9+20) очков в 22 матчах

9. Лео Карлссон («Анахайм») — 29 (11+18) очков в 22 матчах

10. Давид Пастрняк («Бостон») — 29 (11+18) очков в 24 матчах