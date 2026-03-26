Лучшие бомбардиры НХЛ на 26 марта 2026: Давид Пастрняк поднялся на 6-е место

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ) и поднялся на 6-е место в списке лучших бомбардиров сезона.

Лидирует в списке российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров — 120 (40+80) очков в 66 матчах. Вторую строчку занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 118 (40+78) очков в 72 играх. На третьем месте нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 115 (46+69) очков в 69 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 26 марта 2026 года:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 120 (40+80) очков в 66 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 118 (40+78) очков в 72 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 115 (46+69) очков в 69 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 96 (35+61) очков в 69 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 90 (29+61) очков в 67 матчах

7. Мартин Нечас («Колорадо») — 88 (34+54) очков в 67 матчах

8. Марк Шайфли («Виннипег») — 86 (32+54) очков в 71 матче

9. Ник Сузуки («Монреаль») — 86 (24+62) очков в 70 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 85 (39+46) очков в 71 матче