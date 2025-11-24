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24 ноября 2025, 08:40

Лучшие бомбардиры НХЛ на 24 ноября: Маккиннон лидирует, Селебрини вышел на второе место

Алина Савинова
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (слева) в матче против «Чикаго».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:1).

19-летний канадец набрал 34 (14+20) очка в сезоне-2025/26 и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги. Первую строчку по-прежнему занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который не отметился результативными действиями в игре против «Чикаго» (1:0).

Лучшим среди россиян является форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, забросивший шайбу в матче с «Виннипегом» (3:0). Он набрал 27 (13+14) очков и делит 15-16-е места с Джоном Таваресом из «Торонто», на счету которого 12 голов и 15 результативных передач.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 24 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 37 (17+20) очков в 22 матчах

2. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 34 (14+20) очка в 23 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 33 (10+23) очка в 24 матчах

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 31 (13+18) очко в 22 матчах

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 29 (10+19) очков в 19 матчах

6. Джек Айкел («Вегас») — 29 (10+19) очков в 21 матче

7. Кейл Макар («Колорадо») — 29 (9+20) очков в 22 матчах

8. Лео Карлссон («Анахайм») — 29 (11+18) очков в 22 матчах

9. Давид Пастрняк («Бостон») — 29 (11+18) очков в 24 матчах

10. Марк Шайфли («Виннипег») — 28 (11+17) очков в 21 матче

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Кирилл Капризов
Маклин Селебрини
Нэйтан Маккиннон
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1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
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_ - _
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