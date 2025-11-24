Лучшие бомбардиры НХЛ на 24 ноября: Маккиннон лидирует, Селебрини вышел на второе место

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:1).

19-летний канадец набрал 34 (14+20) очка в сезоне-2025/26 и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров лиги. Первую строчку по-прежнему занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который не отметился результативными действиями в игре против «Чикаго» (1:0).

Лучшим среди россиян является форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, забросивший шайбу в матче с «Виннипегом» (3:0). Он набрал 27 (13+14) очков и делит 15-16-е места с Джоном Таваресом из «Торонто», на счету которого 12 голов и 15 результативных передач.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 24 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 37 (17+20) очков в 22 матчах

2. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 34 (14+20) очка в 23 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 33 (10+23) очка в 24 матчах

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 31 (13+18) очко в 22 матчах

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 29 (10+19) очков в 19 матчах

6. Джек Айкел («Вегас») — 29 (10+19) очков в 21 матче

7. Кейл Макар («Колорадо») — 29 (9+20) очков в 22 матчах

8. Лео Карлссон («Анахайм») — 29 (11+18) очков в 22 матчах

9. Давид Пастрняк («Бостон») — 29 (11+18) очков в 24 матчах

10. Марк Шайфли («Виннипег») — 28 (11+17) очков в 21 матче