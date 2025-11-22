Хоккей
Сегодня, 09:50

Лучшие бомбардиры НХЛ на 22 ноября: Бедард набрал 31 очко и сравнялся с Селебрини

Алина Савинова
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард в матче против «Баффало».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:9).

Канадец набрал 31 (13+18) очко в нынешнем сезоне и сравнялся по этому показателю с Маклином Селебрини из «Сан-Хосе». Они делят третье-четвертое места в гонке бомбардиров НХЛ. Список по-прежнему возглавляет форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 36 (16+20) очков.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 22 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 36 (16+20) очков в 20 играх

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 32 (9+23) очка в 23 матчах

3. Коннор Бедард («Чикаго») — 31 (13+18) очко в 21 матче

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 31 (13+18) очко в 21 матче

5. Марк Шайфли («Виннипег») — 28 (11+17) в 20 матчах

6. Мартин Нечас («Колорадо») — 28 (13+15) очков в 20 матчах

7. Кэйл Макар («Колорадо») — 28 (8+20) очков в 20 матчах

8. Микко Рантанен («Даллас») — 28 (10+18) в 21 матче

9. Лео Карлссон («Анахайм») — 28 (11+17) в 21 матче

10. Вильям Нюландер («Торонто») — 27 (9+18) в 18 матчах

«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 21 14 7 30
2 Нью-Джерси 20 13 7 27
3 Айлендерс 21 12 9 26
4 Питтсбург 20 10 10 24
5 Вашингтон 21 11 10 24
6 Коламбус 21 11 10 24
7 Филадельфия 19 10 9 23
8 Рейнджерс 22 10 12 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 23 13 10 26
2 Детройт 21 12 9 25
3 Тампа-Бэй 20 11 9 24
4 Оттава 20 10 10 24
5 Флорида 20 11 9 23
6 Монреаль 20 10 10 23
7 Торонто 21 9 12 21
8 Баффало 21 8 13 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 20 14 6 33
2 Даллас 21 13 8 29
3 Миннесота 22 11 11 26
4 Виннипег 20 12 8 24
5 Чикаго 21 10 11 24
6 Юта 21 10 11 23
7 Сент-Луис 21 6 15 18
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 21 13 8 27
2 Вегас 20 10 10 26
3 Лос-Анджелес 22 10 12 26
4 Сиэтл 20 10 10 25
5 Сан-Хосе 21 10 11 23
6 Эдмонтон 23 9 14 23
7 Ванкувер 22 9 13 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
22.11 03:00 Питтсбург – Миннесота 0 : 5
22.11 03:00 Баффало – Чикаго 9 : 3
22.11 04:00 Виннипег – Каролина 3 : 4
22.11 06:30 Лос-Анджелес – Бостон 1 : 2 ОТ
22.11 21:00 Детройт – Коламбус - : -
22.11 23:30 Айлендерс – Сент-Луис - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

