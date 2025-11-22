Лучшие бомбардиры НХЛ на 22 ноября: Бедард набрал 31 очко и сравнялся с Селебрини

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:9).

Канадец набрал 31 (13+18) очко в нынешнем сезоне и сравнялся по этому показателю с Маклином Селебрини из «Сан-Хосе». Они делят третье-четвертое места в гонке бомбардиров НХЛ. Список по-прежнему возглавляет форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, у которого 36 (16+20) очков.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 22 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 36 (16+20) очков в 20 играх

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 32 (9+23) очка в 23 матчах

3. Коннор Бедард («Чикаго») — 31 (13+18) очко в 21 матче

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 31 (13+18) очко в 21 матче

5. Марк Шайфли («Виннипег») — 28 (11+17) в 20 матчах

6. Мартин Нечас («Колорадо») — 28 (13+15) очков в 20 матчах

7. Кэйл Макар («Колорадо») — 28 (8+20) очков в 20 матчах

8. Микко Рантанен («Даллас») — 28 (10+18) в 21 матче

9. Лео Карлссон («Анахайм») — 28 (11+17) в 21 матче

10. Вильям Нюландер («Торонто») — 27 (9+18) в 18 матчах