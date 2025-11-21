Хоккей
Сегодня, 10:20

Лучшие бомбардиры НХЛ на 21 ноября: Маккиннон продолжает лидировать, Нечас поднялся на пятое место

Павел Лопатко

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. Он набрал 36 (16+20) очков в 20 играх.

Вторым идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — у него 32 (9+23) очка в 23 матчах. Третье место занимает нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини — 31 (13+18) очко в 21 матче.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 21 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 36 (16+20) очков в 20 играх

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 32 (9+23) очка в 23 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 31 (13+18) очко в 21 матче

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 29 (13+16) очков в 20 матчах

5. Мартин Нечас («Колорадо») — 28 (13+15) очков в 20 матчах

6. Кэйл Макар («Колорадо») — 28 (8+20) очков в 20 матчах

7. Микко Рантанен («Даллас») — 28 (10+18) в 21 матче

8. Лео Карлссон («Анахайм») — 28 (11+17) в 21 матче

9. Вильям Нюландер («Торонто») — 27 (9+18) в 18 матчах

10. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 (11+16) в 19 матчах

