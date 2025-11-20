Лучшие бомбардиры НХЛ на 20 ноября: Маккиннон лидирует, Макдэвид вышел на второе место
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. Форвард набрал 33 (14+19) очка в 19 играх.
Вторым идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — у него 32 (9+23) очка в 22 матчах. Третье место занимает нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини — 30 (13+17) очков в 20 матчах.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 20 ноября 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 19 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 32 (9+23) в 22 матчах
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 30 (13+17) в 20 матчах
4. Коннор Бедард («Чикаго») — 29 (13+16) в 19 матчах
5. Вильям Нюландер («Торонто») — 27 (9+18) в 17 матчах
6. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 (11+16) в 19 матчах
7. Микко Рантанен («Даллас») — 27 (9+18) в 20 матчах
8. Лео Карлссон («Анахайм») — 27 (11+16) в 20 матчах
9. Давид Пастрняк («Бостон») — 27 (11+16) в 22 матчах
10. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 26 (14+12) в 22 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|13
|7
|28
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|20
|11
|9
|24
|5
|Вашингтон
|20
|10
|10
|22
|6
|Коламбус
|20
|10
|10
|22
|7
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|22
|8
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|20
|12
|8
|25
|2
|Бостон
|22
|12
|10
|24
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|5
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|6
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|7
|Торонто
|20
|9
|11
|20
|8
|Баффало
|20
|7
|13
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|20
|10
|10
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|6
|14
|17
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|20
|13
|7
|27
|2
|Вегас
|19
|9
|10
|24
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|4
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|5
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|22
|6
|Сан-Хосе
|20
|9
|11
|21
|7
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|20.11
|03:00
|Вашингтон – Эдмонтон
|7 : 4
|20.11
|03:30
|Баффало – Калгари
|2 : 6
|20.11
|05:30
|Миннесота – Каролина
|4 : 3 Б
|20.11
|06:00
|Анахайм – Бостон
|4 : 3