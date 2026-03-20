Лучшие бомбардиры НХЛ на 20 марта: Макдэвид лидирует, Кучеров отстает от него на одно очко

Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ в сезоне-2025/26 — у него 115 (37+78) очков в 70 матчах.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в матче с «Ванкувером» набрал 3 (1+2) очка и вплотную приблизился к лидеру, сейчас у него 114 (38+76) очков в 63 матчах.

Третье место занимает канадский нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — у него 111 (45+66) очков в 66 играх.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 20 марта 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 115 (37+78) очков в 70 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 114 (38+76) очков в 63 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 111 (45+66) очков в 66 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

5. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 95 (35+60) очков в 67 матчах

6. Давид Пастрняк («Бостон») — 84 (27+57) очка в 64 матчах

7. Марк Шайфли («Виннипег») — 83 (31+52) очка в 68 матчах

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 81 (31+50) очко в 64 матчах

9. Ник Сузуки («Монреаль») — 81 (24+57) очков в 68 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 81 (37+44) очко в 68 матчах

11. Кирилл Капризов («Миннесота») — 80 (38+42) очков в 69 матчах

Подписывайся на канал «СЭ» в Max