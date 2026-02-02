Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 2 февраля: Кучеров сократил отставание от Макдэвида и Маккиннона
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:5 Б).
32-летний россиянин набрал 86 (28+58) очков в 49 играх нынешнего чемпионата и занимает третье место в гонке бомбардиров сезона-2025/26. Он до 9 очков сократил отставание от форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который возглавляет рейтинг, и до 5 очков — от Нэйтана Маккиннона из «Колорадо», идущего вторым.
Еще один россиянин Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесоту», располагается на седьмой позиции с 67 (30+37) очками в 56 матчах.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 2 февраля 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 95 (34+61) очков в 56 матчах
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 91 (40+51) очко в 53 матчах
3. Никита Кучеров («Тампа») — 86 (28+58) очков в 49 матчах
4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 79 (27+52) очков в 53 матчах
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 78 (27+51) очков в 53 матчах
6. Давид Пастрняк («Бостон») — 70 (22+48) очков в 51 матче
7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 67 (30+37) очков в 56 матчах
8. Микко Рантанен («Даллас») — 66 (19+47) очков в 52 матчах
9. Марк Шайфли («Виннипег») — 65 (27+38) очков в 54 матчах
10. Ник Сузуки («Монреаль») — 64 (18+46) очка в 55 матчах
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|Вегас
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|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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