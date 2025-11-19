Хоккей
Сегодня, 11:20

Лучшие бомбардиры НХЛ на 19 ноября: Маккиннон лидирует, Селебрини сравнялся с Макдэвидом

Сергей Ярошенко

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. Форвард набрал 33 (14+19) очка в 19 играх.

Форварад «Сан-Хосе» Маклин Селебрини отметился хет-триком в матче с «Ютой». На его счету теперь 30 (13+17) очков. Таким образом, он сравнялся по количеству очков с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом — 30 (9+21) очков.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 19 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 19 матчах

2. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 30 (13+17) в 20 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (9+21) в 21 матче

4. Коннор Бедард («Чикаго») — 29 (13+16) в 19 матчах

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 27 (9+18) в 17 матчах

6. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 (11+16) в 19 матчах

7. Микко Рантанен («Даллас») — 27 (9+18) в 20 матчах

8. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15) в 19 матчах

9. Давид Пастрняк («Бостон») — 26 (11+15) в 21 матче

10. Мартин Нечас («Колорадо») — 25 (13+12) в 19 матчах

Лучшие снайперы НХЛ на 19 ноября: Бедард, Хорват и Селебрини приблизились к Маккиннону
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 13 6 27
2 Нью-Джерси 19 13 6 27
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 20 11 9 24
5 Коламбус 20 10 10 22
6 Рейнджерс 21 10 11 22
7 Филадельфия 18 9 9 21
8 Вашингтон 19 9 10 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 20 12 8 25
2 Бостон 21 12 9 24
3 Монреаль 19 10 9 23
4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
5 Оттава 19 9 10 22
6 Флорида 19 10 9 21
7 Торонто 20 9 11 20
8 Баффало 19 7 12 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 20 12 8 27
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 19 10 9 24
5 Юта 20 10 10 23
6 Миннесота 20 9 11 22
7 Сент-Луис 20 6 14 17
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 19 12 7 25
2 Вегас 19 9 10 24
3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
4 Сиэтл 19 9 10 23
5 Эдмонтон 21 9 12 22
6 Сан-Хосе 20 9 11 21
7 Ванкувер 21 9 12 20
8 Калгари 21 5 16 13
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси 5 : 1
19.11 03:00 Детройт – Сиэтл 4 : 2
19.11 04:00 Даллас – Айлендерс 2 : 3
19.11 04:00 Виннипег – Коламбус 5 : 2
19.11 04:30 Чикаго – Калгари 5 : 2
19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта 3 : 2 ОТ
19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс 3 : 2
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

