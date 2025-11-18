Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:42

Лучшие бомбардиры НХЛ на 18 ноября: Маккиннон, Макдэвид и Селебрини — в первой тройке

Руслан Минаев
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. Форвард набрал 33 (14+19) очка в 19 играх.

Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 30 (9+21) очков в 21 матче. Третьим идет нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини — 27 (10+17) очков в 19 играх.

В топ-10 входят четыре игрока «Колорадо». Помимо Маккиннона, это Микко Рантанен, Мартин Нечас и Кэйл Макар.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 18 ноября 2025 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 19 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (9+21) в 21 матче

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 27 (10+17) в 19 матчах

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 26 (8+18) в 16 матчах

5. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16) в 18 матчах

6. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15) в 19 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 26 (9+17) в 19 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 26 (11+15) в 21 матче

9. Мартин Нечас («Колорадо») — 25 (13+12) в 19 матчах

10. Кэйл Макар («Колорадо») — 25 (6+19) в 19 матчах

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Коннор Макдэвид
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
Кэйл Макар
Маклин Селебрини
Читайте также
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возгорание
Зуевская и Старобешевская ТЭС в ДНР повреждены в результате атаки ВСУ
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Военнослужащий ВС РФ рассказал о трех попытках тяжелого дрона ВСУ атаковать его
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
Марченко признали первой звездой игры «Коламбус» — «Монреаль», Воронкова — третьей
Великий снайпер вернулся. Овечкин забил во втором матче подряд и принес победу «Вашингтону»
Нападающий «Коламбуса» Воронков забил «Монреалю»
Лучшие бомбардиры НХЛ на 17 ноября: Маккиннон продолжает лидировать
Русский вечер в Сент-Поле: Капризов — герой овертайма, а наследник Овечкина прервал безголевую серию
«Детройт» обыграл «Рейнджерс», Панарин сделал результативный пас
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

Лучшие снайперы НХЛ на 18 ноября: Маршан делит второе место с Драйзайтлем, Кофилдом и Нечасом
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 18 13 5 27
2 Каролина 19 13 6 27
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 19 10 9 22
5 Коламбус 19 10 9 22
6 Рейнджерс 20 10 10 22
7 Филадельфия 18 9 9 21
8 Вашингтон 19 9 10 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 12 9 24
2 Детройт 19 11 8 23
3 Монреаль 19 10 9 23
4 Оттава 19 9 10 22
5 Флорида 19 10 9 21
6 Тампа-Бэй 18 9 9 20
7 Торонто 19 8 11 18
8 Баффало 19 7 12 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 19 12 7 27
3 Виннипег 18 11 7 22
4 Чикаго 18 9 9 22
5 Юта 19 10 9 22
6 Миннесота 20 9 11 22
7 Сент-Луис 19 6 13 16
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 19 12 7 25
2 Лос-Анджелес 20 10 10 24
3 Сиэтл 18 9 9 23
4 Вегас 18 8 10 22
5 Эдмонтон 21 9 12 22
6 Ванкувер 21 9 12 20
7 Сан-Хосе 19 8 11 19
8 Калгари 20 5 15 13
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
18.11 03:00 Флорида – Ванкувер 8 : 5
18.11 03:00 Вашингтон – Лос-Анджелес 2 : 1
18.11 03:00 Баффало – Эдмонтон 5 : 1
18.11 03:00 Бостон – Каролина 1 : 3
18.11 03:30 Коламбус – Монреаль 4 : 3 Б
18.11 06:00 Анахайм – Юта 3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости