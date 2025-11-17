Лучшие бомбардиры НХЛ на 17 ноября: Маккиннон продолжает лидировать
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. Форвард набрал 33 (14+19) очка в 19 играх.
В первую тройку также входят Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (9+21) очков в 20 играх и Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 27 (10+17) очков в 19 играх.
В топ-10 вошли игроки «Колорадо» — Мартин Нечас (25 очков) и Кэйл Макар (25).
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 17 ноября 2025 года:
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 19 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (14+19) в 20 матчах
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 27 (10+17) в 19 матчах
4. Вильям Нюландер («Торонто») — 26 (8+18) в 16 матчах
5. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16) в 18 матчах
6. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15) в 18 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 26 (9+17) в 19 матчах
8. Давид Пастрняк («Бостон») — 26 (11+15) в 20 матчах
9. Мартин Нечас («Колорадо») — 25 (13+12) в 19 матчах
10. Кэйл Макар («Колорадо») — 25 (6+19) в 19 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|19
|10
|9
|22
|5
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|6
|Юта
|18
|10
|8
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|6
|Ванкувер
|20
|9
|11
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
|17.11
|01:00
|Тампа-Бэй – Ванкувер
|2 : 6
|17.11
|02:00
|Миннесота – Вегас
|3 : 2 ОТ
|17.11
|03:00
|Рейнджерс – Детройт
|1 : 2
|17.11
|05:00
|Колорадо – Айлендерс
|4 : 1