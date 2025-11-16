Лучшие бомбардиры НХЛ на 16 ноября: Макдэвид сократил отставание от Маккиннона до 3 очков

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

У 30-летнего канадца 33 (14+19) очка. Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В ночь на 16 ноября нападающий набрал 3 (2+1) очка в матче с «Каролиной» (4:3) и сократил отставание от Маккиннона до 3 очков. Всего на счету Макдэвида 30 (9+21) очков.

На третью строчку поднялся нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, сделавший результативную передачу в игре с «Сиэтлом» (1:4). Теперь у хоккеиста 27 (10+17) очков.

Лучшим из россиян является форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин — у него 22 (4+18) очка в 18 матчах. Хоккеист занимает 17-е место в списке лучших бомбардиров сезона.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 16 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 18 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (14+19) в 20 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 27 (10+17) в 19 матчах

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 26 (8+18) в 16 матчах

5. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16) в 18 матчах

6. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15) в 18 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 26 (9+17) в 19 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 26 (11+15) в 20 матчах

9. Джек Айкел («Вегас») — 24 (8+16) в 17 матчах

10. Марк Шайфли («Виннипег») — 24 (11+13) в 18 матчах

...

17. Евгений Малкин («Питтсбург») — 22 (4+18) в 18 матчах