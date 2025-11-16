Хоккей
Сегодня, 10:00

Лучшие бомбардиры НХЛ на 16 ноября: Макдэвид сократил отставание от Маккиннона до 3 очков

Коннор Макдэвид.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

У 30-летнего канадца 33 (14+19) очка. Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В ночь на 16 ноября нападающий набрал 3 (2+1) очка в матче с «Каролиной» (4:3) и сократил отставание от Маккиннона до 3 очков. Всего на счету Макдэвида 30 (9+21) очков.

На третью строчку поднялся нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, сделавший результативную передачу в игре с «Сиэтлом» (1:4). Теперь у хоккеиста 27 (10+17) очков.

Лучшим из россиян является форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин — у него 22 (4+18) очка в 18 матчах. Хоккеист занимает 17-е место в списке лучших бомбардиров сезона.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 16 ноября 2025 года

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 18 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (14+19) в 20 матчах

3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 27 (10+17) в 19 матчах

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 26 (8+18) в 16 матчах

5. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16) в 18 матчах

6. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15) в 18 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 26 (9+17) в 19 матчах

8. Давид Пастрняк («Бостон») — 26 (11+15) в 20 матчах

9. Джек Айкел («Вегас») — 24 (8+16) в 17 матчах

10. Марк Шайфли («Виннипег») — 24 (11+13) в 18 матчах

...

17. Евгений Малкин («Питтсбург») — 22 (4+18) в 18 матчах

«Коламбус» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 18 13 5 27
2 Каролина 18 12 6 25
3 Питтсбург 18 9 9 22
4 Айлендерс 18 10 8 22
5 Рейнджерс 19 10 9 22
6 Филадельфия 18 9 9 21
7 Коламбус 18 9 9 20
8 Вашингтон 18 8 10 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 12 8 24
2 Монреаль 18 10 8 22
3 Оттава 19 9 10 22
4 Детройт 18 10 8 21
5 Тампа-Бэй 17 9 8 20
6 Флорида 18 9 9 19
7 Торонто 19 8 11 18
8 Баффало 18 6 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 19 12 7 27
3 Виннипег 18 11 7 22
4 Чикаго 18 9 9 22
5 Юта 18 10 8 21
6 Миннесота 19 8 11 20
7 Сент-Луис 19 6 13 16
8 Нэшвилл 19 6 13 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
2 Анахайм 18 11 7 23
3 Сиэтл 18 9 9 23
4 Эдмонтон 20 9 11 22
5 Вегас 17 8 9 21
6 Сан-Хосе 19 8 11 19
7 Ванкувер 19 8 11 18
8 Калгари 20 5 15 13
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 02:00 Флорида – Тампа-Бэй 1 : 3
16.11 02:00 Миннесота – Анахайм 2 : 0
16.11 03:00 Монреаль – Бостон 2 : 3
16.11 03:00 Оттава – Лос-Анджелес 0 : 1
16.11 03:00 Чикаго – Торонто 3 : 2
16.11 03:00 Коламбус – Рейнджерс 1 : 2 Б
16.11 03:00 Вашингтон – Нью-Джерси 2 : 3 Б
16.11 03:00 Детройт – Баффало 4 : 5 ОТ
16.11 03:00 Каролина – Эдмонтон 3 : 4 ОТ
16.11 04:00 Сент-Луис – Вегас 1 : 4
16.11 04:00 Даллас – Филадельфия 5 : 1
16.11 06:00 Сиэтл – Сан-Хосе 4 : 1
16.11 06:00 Калгари – Виннипег 3 : 4 Б
16.11 17:00 Питтсбург – Нэшвилл - : -
Все результаты / календарь

