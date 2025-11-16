Лучшие бомбардиры НХЛ на 16 ноября: Макдэвид сократил отставание от Маккиннона до 3 очков
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
У 30-летнего канадца 33 (14+19) очка. Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В ночь на 16 ноября нападающий набрал 3 (2+1) очка в матче с «Каролиной» (4:3) и сократил отставание от Маккиннона до 3 очков. Всего на счету Макдэвида 30 (9+21) очков.
На третью строчку поднялся нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, сделавший результативную передачу в игре с «Сиэтлом» (1:4). Теперь у хоккеиста 27 (10+17) очков.
Лучшим из россиян является форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин — у него 22 (4+18) очка в 18 матчах. Хоккеист занимает 17-е место в списке лучших бомбардиров сезона.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 16 ноября 2025 года
1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 33 (14+19) очка в 18 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 30 (14+19) в 20 матчах
3. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 27 (10+17) в 19 матчах
4. Вильям Нюландер («Торонто») — 26 (8+18) в 16 матчах
5. Коннор Бедард («Чикаго») — 26 (10+16) в 18 матчах
6. Лео Карлссон («Анахайм») — 26 (11+15) в 18 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 26 (9+17) в 19 матчах
8. Давид Пастрняк («Бостон») — 26 (11+15) в 20 матчах
9. Джек Айкел («Вегас») — 24 (8+16) в 17 матчах
10. Марк Шайфли («Виннипег») — 24 (11+13) в 18 матчах
...
17. Евгений Малкин («Питтсбург») — 22 (4+18) в 18 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|18
|9
|9
|22
|4
|Айлендерс
|18
|10
|8
|22
|5
|Рейнджерс
|19
|10
|9
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|3
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|4
|Детройт
|18
|10
|8
|21
|5
|Тампа-Бэй
|17
|9
|8
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Юта
|18
|10
|8
|21
|6
|Миннесота
|19
|8
|11
|20
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|5
|Вегас
|17
|8
|9
|21
|6
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|7
|Ванкувер
|19
|8
|11
|18
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
|16.11
|02:00
|Флорида – Тампа-Бэй
|1 : 3
|16.11
|02:00
|Миннесота – Анахайм
|2 : 0
|16.11
|03:00
|Монреаль – Бостон
|2 : 3
|16.11
|03:00
|Оттава – Лос-Анджелес
|0 : 1
|16.11
|03:00
|Чикаго – Торонто
|3 : 2
|16.11
|03:00
|Коламбус – Рейнджерс
|1 : 2 Б
|16.11
|03:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|16.11
|03:00
|Детройт – Баффало
|4 : 5 ОТ
|16.11
|03:00
|Каролина – Эдмонтон
|3 : 4 ОТ
|16.11
|04:00
|Сент-Луис – Вегас
|1 : 4
|16.11
|04:00
|Даллас – Филадельфия
|5 : 1
|16.11
|06:00
|Сиэтл – Сан-Хосе
|4 : 1
|16.11
|06:00
|Калгари – Виннипег
|3 : 4 Б
|16.11
|17:00
|Питтсбург – Нэшвилл
|- : -